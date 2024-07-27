«Люди смеялись в трубку»10
- 27.07.2024, 14:32
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Декан из альма-матер Лукашенко пожаловался, что абитуриенты не хотят поступать в БГСХА.
Этим летом в БГСХА не смогли набрать необходимого количества абитуриентов на бюджет, поэтому объявили дополнительный набор. Владимир Гусаров рассказал, как обзванивал родителей с призывом, чтобы их дети поступали в Горки, и столкнулся с резкой реакцией с их стороны.
– Представляюсь: здравствуйте, декан факультета Белорусской сельхозакадемии. И в ответ в трубочку слышно: «Ха-ха-ха, неинтересно». Спрашиваю одну такую маму: «Почему неинтересно?» Ответ: «Мой ребенок что, неудачник, чтобы к вам идти?» — рассказал Гусаров.
Декан обратился к родителям поступивших и сказал, что их дети «не неудачники».
Впрочем, непопулярность вуза можно понять. Не каждый родитель желает своему чаду отправиться по распределению в колхоз на пять лет.
@gusarov_vlad
Люди будьте добрее 🙏🙏🙏♬ оригинальный звук - Gusarov Vlad