закрыть
27 июля 2024, суббота, 15:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Люди смеялись в трубку»

10
  • 27.07.2024, 14:32
  • 7,802
«Люди смеялись в трубку»

Декан из альма-матер Лукашенко пожаловался, что абитуриенты не хотят поступать в БГСХА.

Этим летом в БГСХА не смогли набрать необходимого количества абитуриентов на бюджет, поэтому объявили дополнительный набор. Владимир Гусаров рассказал, как обзванивал родителей с призывом, чтобы их дети поступали в Горки, и столкнулся с резкой реакцией с их стороны.

– Представляюсь: здравствуйте, декан факультета Белорусской сельхозакадемии. И в ответ в трубочку слышно: «Ха-ха-ха, неинтересно». Спрашиваю одну такую маму: «Почему неинтересно?» Ответ: «Мой ребенок что, неудачник, чтобы к вам идти?» — рассказал Гусаров.

Декан обратился к родителям поступивших и сказал, что их дети «не неудачники».

Впрочем, непопулярность вуза можно понять. Не каждый родитель желает своему чаду отправиться по распределению в колхоз на пять лет.

@gusarov_vlad

Люди будьте добрее 🙏🙏🙏

♬ оригинальный звук - Gusarov Vlad

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин