В Беларуси оранжевый уровень опасности объявлен сразу на три дня

В Беларуси оранжевый уровень опасности объявлен сразу на три дня1
- 27.07.2024, 14:52
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Сильный ветер возвращается.
Оранжевый уровень опасности из-за непогоды объявили с воскресенья до вторника. Соответствующее предупреждение опубликовал «Белгидромет».
Днем в воскресенье по западной половине республики и в Минске ожидаются грозы и усиление западного ветра порывами 15-20 м/с.
В понедельник ожидаются сложные погодные условия: во многих районах республики и в Минске усиление западного, северо-западного ветра порывами 15-22 м/с, утром и днем местами по стране до 25-27 м/с; днем во многих районах Беларуси и Минске сильные дожди.
Во вторник ночью на большей части территории республики и в Минске сохранится усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с.