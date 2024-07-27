В России полицейские убили в отделе оккупанта, вернувшегося из Украины 7 27.07.2024, 14:57

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Его скрутили и били электрошокером.

Российская полиция задержала в Махачкале вернувшегося с войны против Украины Ахмеда Джабраилова. В Советском РОВД его били электрошокером и применяли к нему силу — мужчина погиб. Об этом рассказал дагестанский общественник Шамиль Хадулаев.

48-летнего Джабраилова задержали еще 9 июля после жалоб местных жителей. По их словам, он в беспамятстве забрался на крышу дома, бегал с ножом и не узнавал родителей.

Издание «Сапа» пишет, что до участия в войне боец был несколько раз судим и употреблял наркотики. После возвращения из зоны боевых действий он запил.

Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения в отделе полиции. На кадрах видно, что около 18.04 задержанного завели в кабинет, с ним разговаривали. Затем мужчина обмяк и сполз на пол. Около 18.10 полицейский встал коленом на Джабраилова, его держали четверо других силовиков. Они тоже встали на него коленями и наносили удары электрошокером. Один из силовиков начал прыгать на мужчине. Через пять минут истязаний Джабраилов перестал подавать признаки жизни, ему вызвали медиков.

Издание «Сапа» со ссылкой на источники пишет, что дело расследует республиканское управление СК.

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