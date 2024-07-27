В Финляндии раскрыли детали нарушения границы российским кораблем
- 27.07.2024, 15:18
Судно прошло около 1,2 морских миль в территориальных водах страны.
Российское судно подозревают в нарушении морских границ Финляндии.
Об этом сообщает Yle.
По данным Пограничной охраны, речь идет о российском научно-исследовательском судне «Михаил Казанский». Оно вошло в территориальные воды Финляндии в районе к югу от Хамина.
Пересечение границы было зафиксировано системами наблюдения Пограничной охраны, а также патрулем Береговой охраны. Судно прошло около 1,2 морских миль в территориальных водах Финляндии.
Патрульный катер Береговой охраны во время инцидента находился рядом с российским судном. Также было предпринято несколько попыток связаться с судном "Михаил Казанский" по радиосвязи, однако попытки не увенчались успехом.
Пограничная охрана расследует происшествие как нарушение территориальных границ.