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В Финляндии раскрыли детали нарушения границы российским кораблем

  • 27.07.2024, 15:18
В Финляндии раскрыли детали нарушения границы российским кораблем

Судно прошло около 1,2 морских миль в территориальных водах страны.

Российское судно подозревают в нарушении морских границ Финляндии.

Об этом сообщает Yle.

По данным Пограничной охраны, речь идет о российском научно-исследовательском судне «Михаил Казанский». Оно вошло в территориальные воды Финляндии в районе к югу от Хамина.

Пересечение границы было зафиксировано системами наблюдения Пограничной охраны, а также патрулем Береговой охраны. Судно прошло около 1,2 морских миль в территориальных водах Финляндии.

Патрульный катер Береговой охраны во время инцидента находился рядом с российским судном. Также было предпринято несколько попыток связаться с судном "Михаил Казанский" по радиосвязи, однако попытки не увенчались успехом.

Пограничная охрана расследует происшествие как нарушение территориальных границ.

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