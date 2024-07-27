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В Волгоградской области РФ разбился бомбардировщик Су-34

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  • 27.07.2024, 15:31
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В Волгоградской области РФ разбился бомбардировщик Су-34

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в Волгоградской области. Оба летчика катапультировались, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. Полет выполнялся без боекомплекта. Предварительной причиной ЧП назвали техническую неисправность.

11 июня фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в горной местности Северной Осетии. В тот раз экипаж погиб. Причиной крушения также назвали техническую неисправность.

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