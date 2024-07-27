Мать подозреваемого в убийстве Фарион: Возможно, он соучастник 1 27.07.2024, 15:45

Вячеслав Зинченко

Парень в очках на фотографии полиции имеет ряд отличий.

Мать 18-летнего Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда Ирины Фарион, считает, что ее сын мог быть просто соучастником преступления. По ее словам, у него не было мотивов и опыта стрельбы.

Также женщина утверждает, что ее сын во Львов приехал на отдых и встретиться с друзьями. Об этом Елена Зинченко рассказала журналистам «Слідвство.Інфо».

Женщина заявила, что видела обнародованные правоохранительными органами фото и видео, на которых изображен подозреваемый в убийстве Фарион. Она убеждена, что исполнитель не привлекал бы так сильно к себе внимание.

«Гулять по городу Слава любит, привлекать внимание может, он это всегда делал, но убивать – нет. Зная своего сына, я уверена, что он этого не делал. Парень на видео полицейских сидит, следит или ходит по улицам – это зафиксировали камеры. Но нигде нет момента выстрела. Возможно, сын был как соучастник или для привлечения внимания, но не верю, что убивал», – сказала мать Вячеслава Зинченко.

Кроме того, женщина подчеркнула, что в последнее время ничего подозрительного в поведении сына не замечала, а мотивов для убийства у него не было. Елена считает, что парень в очках на фотографии полицейских имеет более загорелую кожу и худое телосложение, в отличие от ее сына.

Также она рассказала, что всегда гордилась сыном и ставила в пример. Мать подозреваемого рассказала, что у него нет вредных привычек, и он всегда уделяет время футболу и книгам, а по характеру ее сын добрый и уравновешенный.

«Он был очень-очень хороший парень. Именно хороший, со всех сторон. Я не верю, что он мог застрелить человека, возможно, его кто-то использовал для отвлечения в момент преступления. Он всегда привлекал внимание, был капитаном футбольной команды долгое время. Финансами сына обеспечивал отец, дополнительно Слава зарабатывал в интернете на криптовалюте», – говорит Елена Зинченко.

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