Мать подозреваемого в убийстве Фарион: Возможно, он соучастник

Мать подозреваемого в убийстве Фарион: Возможно, он соучастник1
- 27.07.2024, 15:45
Парень в очках на фотографии полиции имеет ряд отличий.
Мать 18-летнего Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда Ирины Фарион, считает, что ее сын мог быть просто соучастником преступления. По ее словам, у него не было мотивов и опыта стрельбы.
Также женщина утверждает, что ее сын во Львов приехал на отдых и встретиться с друзьями. Об этом Елена Зинченко рассказала журналистам «Слідвство.Інфо».
Женщина заявила, что видела обнародованные правоохранительными органами фото и видео, на которых изображен подозреваемый в убийстве Фарион. Она убеждена, что исполнитель не привлекал бы так сильно к себе внимание.
«Гулять по городу Слава любит, привлекать внимание может, он это всегда делал, но убивать – нет. Зная своего сына, я уверена, что он этого не делал. Парень на видео полицейских сидит, следит или ходит по улицам – это зафиксировали камеры. Но нигде нет момента выстрела. Возможно, сын был как соучастник или для привлечения внимания, но не верю, что убивал», – сказала мать Вячеслава Зинченко.
Кроме того, женщина подчеркнула, что в последнее время ничего подозрительного в поведении сына не замечала, а мотивов для убийства у него не было. Елена считает, что парень в очках на фотографии полицейских имеет более загорелую кожу и худое телосложение, в отличие от ее сына.
Также она рассказала, что всегда гордилась сыном и ставила в пример. Мать подозреваемого рассказала, что у него нет вредных привычек, и он всегда уделяет время футболу и книгам, а по характеру ее сын добрый и уравновешенный.
«Он был очень-очень хороший парень. Именно хороший, со всех сторон. Я не верю, что он мог застрелить человека, возможно, его кто-то использовал для отвлечения в момент преступления. Он всегда привлекал внимание, был капитаном футбольной команды долгое время. Финансами сына обеспечивал отец, дополнительно Слава зарабатывал в интернете на криптовалюте», – говорит Елена Зинченко.