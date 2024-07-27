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Лукашенко устроили «проверку на вшивость»

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  • 27.07.2024, 15:52
  • 2,334
Лукашенко устроили «проверку на вшивость»

Путин хочет получить отчет.

Александр Лукашенко и Владимир Путин уже второй раз вместе посетили храм в Валааме. С момента предыдущей поездки прошел год, с тех пор белорусский диктатор получил от российского ядерное оружие.

В последнее время Лукашенко показал бурную деятельность, озвучил нужные заявления. Об этом «24 Каналу» рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что в Беларуси были проведены военные учения, а теперь Путин хочет получить отчет.

Глава Кремля хотел знать, насколько подготовлена Беларусь, какую работу уже провел Лукашенко. К тому же Путин стремится, чтобы Украина всегда находилась в ожидании опасности со стороны Беларуси.

«Россияне поддерживают риторику о ядерной опасности, о возможном повторном наступлении, делают определенные провокационные действия в отношении Запада. Путин пытается держать в напряжении так называемый восточный фланг НАТО, чтобы продемонстрировать силу»,

– сказал Мусиенко.

Кроме этого, российский диктатор хочет контролировать взаимоотношения Беларуси и Китая, не позволяет им слишком сближаться.

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