Лукашенко устроили «проверку на вшивость» 2 27.07.2024, 15:52

2,334

Путин хочет получить отчет.

Александр Лукашенко и Владимир Путин уже второй раз вместе посетили храм в Валааме. С момента предыдущей поездки прошел год, с тех пор белорусский диктатор получил от российского ядерное оружие.

В последнее время Лукашенко показал бурную деятельность, озвучил нужные заявления. Об этом «24 Каналу» рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что в Беларуси были проведены военные учения, а теперь Путин хочет получить отчет.

Глава Кремля хотел знать, насколько подготовлена Беларусь, какую работу уже провел Лукашенко. К тому же Путин стремится, чтобы Украина всегда находилась в ожидании опасности со стороны Беларуси.

«Россияне поддерживают риторику о ядерной опасности, о возможном повторном наступлении, делают определенные провокационные действия в отношении Запада. Путин пытается держать в напряжении так называемый восточный фланг НАТО, чтобы продемонстрировать силу»,

– сказал Мусиенко.

Кроме этого, российский диктатор хочет контролировать взаимоотношения Беларуси и Китая, не позволяет им слишком сближаться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com