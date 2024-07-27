Лукашенко устроили «проверку на вшивость»2
- 27.07.2024, 15:52
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Путин хочет получить отчет.
Александр Лукашенко и Владимир Путин уже второй раз вместе посетили храм в Валааме. С момента предыдущей поездки прошел год, с тех пор белорусский диктатор получил от российского ядерное оружие.
В последнее время Лукашенко показал бурную деятельность, озвучил нужные заявления. Об этом «24 Каналу» рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что в Беларуси были проведены военные учения, а теперь Путин хочет получить отчет.
Глава Кремля хотел знать, насколько подготовлена Беларусь, какую работу уже провел Лукашенко. К тому же Путин стремится, чтобы Украина всегда находилась в ожидании опасности со стороны Беларуси.
«Россияне поддерживают риторику о ядерной опасности, о возможном повторном наступлении, делают определенные провокационные действия в отношении Запада. Путин пытается держать в напряжении так называемый восточный фланг НАТО, чтобы продемонстрировать силу»,
– сказал Мусиенко.
Кроме этого, российский диктатор хочет контролировать взаимоотношения Беларуси и Китая, не позволяет им слишком сближаться.