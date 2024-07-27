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Мощный удар на востоке: войска РФ понесли катастрофические потери

  • 27.07.2024, 15:59
  • 1,038
Мощный удар на востоке: войска РФ понесли катастрофические потери

ВСУ уничтожили 11 танков и 23 боевые бронемашины.

В результате успешной боевой работы на восточном направлении украинские подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 2747 огневых задач.

При этом российские оккупанты потеряли 1063 военнослужащих, говорится в сообщении в Telegram оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Также уничтожено 11 танков, 23 боевые бронемашины, 35 пушек и минометов и 2 противотанковых средства.

Вместе с тем российские войска также потеряли одно средство ПВО и два средства РЭБ.

Нашим защитникам удалось уничтожить 65 единиц автомобильной техники и 10 единиц специальной техники.

Кроме того, также было обезврежено 316 вражеских БПЛА.

Силы обороны Украины поразили 114 укрытий, 9 складов боеприпасов и 3 склада с горюче-смазочными материалами.

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