Беларусь готовится принять «бомбовый» циклон
- 27.07.2024, 16:06
Опубликованы рекомендации МЧС.
Оранжевый уровень опасности из-за непогоды объявили с воскресенья до вторника. Соответствующее предупреждение опубликовал Белгидромет.
Днем в воскресенье по западной половине республики и в Минске ожидаются грозы и усиление западного ветра порывами 15-20 м/с.
В понедельник ожидаются сложные погодные условия: во многих районах республики и в Минске усиление западного, северо-западного ветра порывами 15-22 м/с, утром и днем местами по стране до 25-27 м/с; днем во многих районах Беларуси и Минске сильные дожди.
Во вторник ночью на большей части территории республики и в Минске сохранится усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с.
Ранее синоптики предупреждали, что к 29 июля в Беларусь может прийти серьезный циклон. Как отметил автор телеграм-канала nadvorie, «будем иметь дело с взрывным циклогенезом, т.н. бомбовым развитием внетропического циклона».
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
При грозе:
по возможности не выходить из дома, находясь в помещении, держаться подальше от окон;
максимально отключить электроприборы;
тем, кто находится на улице, постараться выбрать укрытие, но только не под деревьями;
автомобилистам рекомендуется прекратить движение и закрыть окна.