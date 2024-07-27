Беларусь готовится принять «бомбовый» циклон 27.07.2024, 16:06

Опубликованы рекомендации МЧС.

Оранжевый уровень опасности из-за непогоды объявили с воскресенья до вторника. Соответствующее предупреждение опубликовал Белгидромет.

Днем в воскресенье по западной половине республики и в Минске ожидаются грозы и усиление западного ветра порывами 15-20 м/с.

В понедельник ожидаются сложные погодные условия: во многих районах республики и в Минске усиление западного, северо-западного ветра порывами 15-22 м/с, утром и днем местами по стране до 25-27 м/с; днем во многих районах Беларуси и Минске сильные дожди.

Во вторник ночью на большей части территории республики и в Минске сохранится усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с.

Ранее синоптики предупреждали, что к 29 июля в Беларусь может прийти серьезный циклон. Как отметил автор телеграм-канала nadvorie, «будем иметь дело с взрывным циклогенезом, т.н. бомбовым развитием внетропического циклона».

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

При грозе:

по возможности не выходить из дома, находясь в помещении, держаться подальше от окон;

максимально отключить электроприборы;

тем, кто находится на улице, постараться выбрать укрытие, но только не под деревьями;

автомобилистам рекомендуется прекратить движение и закрыть окна.

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