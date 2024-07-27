Хорошая новость для Казахстана, плохая для РФ: Германия приняла стратегию импорта водорода 6 27.07.2024, 16:13

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Берлин обещает большой рынок сбыта для заменителя природного газа.

«Энергокомпании всего мира, развивайте у себя производство водорода и знайте, что вас ждет большой и стабильный рынок сбыта - Германия! Ведь крупнейшая экономика Европы взяла курс на форсированную замену ископаемого и вредного для климата природного газа возобновляемым «зеленым» H2 и уже в ближайшие годы начнет быстро наращивать его импорт, поскольку не сможет создать у себя достаточное количество производственных мощностей. Так что разрабатывайте экспортные бизнес-планы и уверенно инвестируйте в производство!».

Именно так можно описать суть «Стратегии импорта водорода и водородных деривативов» - 35-страничного документа, утвержденного правительством ФРГ 24 июля. Это «четкий сигнал нашим партнерам за рубежом», подчеркнул министр экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck), пишет «Немецкая волна».

От вас - водород, от нас - инфраструктура

Сигнал состоит в том, что в Германии на длительную перспективу формируется стабильно высокий спрос на этот сравнительно новый энергоноситель, который придется главным образом импортировать, и что ФРГ уже сейчас приступает к созданию развернутой инфраструктуры для его импорта и транспортировки по своей территории к индустриальным потребителям. А это такие отрасли, как химическая промышленность, металлургия, железнодорожный транспорт, грузовой автомобильный транспорт, судоходство, электроэнергетика.

Так, к 2032 году частные компании намерены создать в Германии базовую сеть трубопроводов для водорода общей протяженностью почти 10 000 километров, из которых примерно 40% будут специально построены для транспортировки H2, а 60% составят уже имеющиеся газопроводы, приспособленные для работы с новым энергоносителем. Среди них - один из двух мощных газопроводов, проложенных в свое время от Лубмина на побережье Балтийского моря на юг до границы с Чехией и первоначально предназначавшихся для дальнейшей прокачки российского газа из двух «Северных потоков».

Фактически это означает, что ни о каком возобновлении газового сотрудничества с Россией в будущем и речи нет, а создававшуюся под поставки «Газпрома» инфраструктуру теперь будут переделывать под использование водорода, который как раз призван заменить любой природный газ, не говоря уже про российский.

Одновременно утвержденная стратегия - это еще и сигнал потенциальным партнерам о том, что немецкая экономика готовится принимать H2, причем на первых порах не обязательно «зеленый», в самых разных вариантах: и как газ по трубопроводам из близлежащих стран, и в сжиженном виде по морю, а также в виде водородосодержащих химических веществ. В документе в качестве таких веществ называются, в частности, аммиак, метанол (метиловый спирт) и нафта (продукт нефтепереработки).

Объемы, сравнимые с поставками «Газпрома»

Правительство ФРГ называет конкретные цифры ожидаемых объемов импорта. Уже в 2030 году ежегодная потребность немецкой экономики в водороде может составить от 95 до 130 тераватт-часов (это приблизительно соответствует 9,5-13 млрд кубометров природного газа), причем от 50% до 70% этого объема придется импортировать. Для сравнения: 13 млрд кубометров - это примерно столько же, сколько «Газпром» прокачает в этом году в ЕС по украинскому маршруту, и сопоставимо с проектной мощностью идущей в Европу второй нитки «Турецкого потока» (15,75 млрд кубометров в год).

После 2030 года доля импорта еще больше увеличится, поскольку к 2045 году, когда ФРГ планирует добиться климатической нейтральности, спрос, согласно прогнозам, может составить уже от 360 до 500 тераватт-часов водорода и еще около 200 ТВт⋅ч в виде водородосодержащих веществ.

500 ТВт⋅ч или 50 млрд кубометров - это примерно тот объем, который «Газпром» до полномасштабного нападения РФ на Украину поставлял на свой крупнейший экспортный рынок, в Германию, по первому «Северному потоку» (мощность: 55 млрд кубометров в год).

Насколько велика опасность новой зависимости?

Итак, в Берлине изначально исходят из того, что уже к концу этого десятилетия доля импорта в потребляемом водороде может превысить 70% и в перспективе еще больше возрастет. До 80%? До 90%? Не ведет ли это Германию, которая только что сильно политически и экономически обожглась на чрезмерной зависимости от российского газа и тем самым от России, в новую зависимость, но теперь уже от других поставщиков, среди которых будут и авторитарные режимы?

На самом деле у густонаселенной Германии с большим потреблением электроэнергии нет другого выхода. Для производства «зеленого» водорода путем электролиза воды с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) требуются огромные объемы «зеленого» электричества, которое не требуются для других нужд. Но такие объемы могут производить из солнца и ветра только малонаселенные страны в пустынной местности или в прибрежных зонах морей и океанов.

Поэтому стратегия водородного импорта делает ставку на максимально широкий круг поставщиков, чтобы тем самым минимизировать риск попадания в зависимость от одного государства или ограниченной группы стран. Отсюда и сигнал, подаваемый теперь из Берлина на все континенты: Германии требуется как можно больше разных водородных партнеров.

Одним из них может и наверняка будет Казахстан. На западе этой центральноазиатской страны, на полуострове Мангышлак у берегов Каспийского моря, имеются идеальные условия для получения «зеленой» электроэнергии и ее использования для производства «зеленого» водорода: сильные ветры, яркое солнце и малонаселенная полупустыня. И там уже дан старт мега-проекту с участием Германии и ЕС, о котором DW подробно писала еще в прошлом году в статье «Будет ли Казахстан снабжать Европу «зеленым» водородом?».

Длинный список партнеров и проектов

Всего на карте в «Стратегии импорта водорода» указаны около 40 стран за пределами ЕС, с которыми Германия уже сейчас в различных формах обсуждает, изучает, готовит или реализует проекты, так или иначе связанные с производством H2. Из постсоветских государств в него входят Казахстан и Украина. При этом с 15 странами из этого списка ФРГ уже имеет конкретные двусторонние соглашения о сотрудничестве в водородной сфере. Это, в частности, Австралия, Алжир, Великобритания, Египет, Индия, Канада, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Турция, Чили, Южная Африка.

Если же говорить о быстро развивающемся водородном сотрудничестве между странами Евросоюза, имеющем приоритетное значение с практической, логистической и геополитической точек зрения, то в документе правительства ФРГ упоминаются, в частности, такие готовящиеся или разрабатываемые проекты, как трубопровод для водорода между Данией и Германией, два трубопровода между Финляндией и Германией - один по морю, другой через страны Балтии и Польшу, трубопровод из Португалии через Испанию и Францию в Германию, трубопровод из Алжира и Туниса в Италию, а оттуда в Австрию и Германию, соединительные трубопроводы для H2 к портам Бельгии и Нидерландов.

Так что утвержденная теперь стратегия водородного импорта Германии на самом деле является составной частью более масштабной водородной стратегии всего ЕС.

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