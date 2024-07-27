Электровелосипед влетел в автобус недалеко от Лиды 2 27.07.2024, 16:20

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Велосипедист в больнице.

Электровелосипед влетел в автобус в Лидском районе. ДТП произошло сегодня около 07:50 на 15 километре дороги «Липнишки-Лида».

46-летний мужчина ехал на электровелосипеде по краю проезжей части дороги правой полосы в направлении Лиды. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в автобус МАЗ под управлением 56-летнего водителя. С повреждениями различной степени тяжести велосипедиста доставили в больницу.

По факту ДТП назначена проверка, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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