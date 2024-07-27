Удивительный плакса Белоусов 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

27.07.2024, 16:27

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Кремлевский ходок с промятым лицом прибыл к Остину в Пентагон.

Все смешалось в кремлевском сумасшедшем доме.

Министр обороны России Белоусов звонил в Вашингтон министру обороны Остину жаловаться на то, что власти Украины готовят какую-то тайную операцию против России. Что за операция - неизвестно.

О сути разговора со ссылкой на источники написала «Нью-Йорк Таймс».

Сам факт беседы по инициативе Белоусова стал известен ранее – о нем 12 июля рассказала представитель Минобороны США Сабрина Сингх.

Российское ведомство о произошедшем умолчало. Видимо, Белоусов считает, что может знать американский народ, российскому народу знать необязательно, а разговор Белоусова с Остином – частное дело самого Белоусова и Путина, российской общественности он не касается. Потому что, если сообщить эту новость, то не ляжет она в пропагандистскую колею о беспощадной борьбе с Америкой.

Пропаганда шлет послание, что путинцы «воюют с НАТО». Причем, во главе НАТО Америка, которая всем управляет и это смертельный враг, от которого потасканные геополитические кони со стертыми копытами «повернули на восток». И вдруг такой удивительный плакса обозначился – Белоусов с прошением в Вашингтон!

Как же, «если враг не сдается, то его уничтожают»? Что же «до победы»? Куда девалось «с нами большинство человечества»? В Великую Отечественную ваш Сталин тоже в Берлин звонил где-нибудь в 1943-м или Жукову поручал? Что скажет злобный ядерный Мишутка с начиненным фекалиями оружием – своим телеграм-каналом? «Это че за непонятки такие»? Отвечайте нам, Симоньян с Соловьевым!

Приходит министр Остин утром на работу в Пентагон, а в приемной с дивана поднимается седоватый, изможденный мужик кощеева вида с помятым лицом, мнущий бумажку потными руками: «С жалобой мы к вам, не откажитесь принять меры». Остин берет бумагу у Белоусова, пожимает руку, улыбается, говорит, что разберется, и широким жестом предлагает кремлевскому ходоку кофе с печеньем. Издалека прибыл, проголодался, наверное.

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