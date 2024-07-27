«Живой Нострадамус»: Человечество вступит в контакт с инопланетянами в 2028 году 10 27.07.2024, 16:35

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Ясновидящий уже предсказал многие знаковые события.

37-летний экстрасенс Атос Саломе из Бразилии, которого прозвали «живым Нострадамусом», утверждает, что его предсказание об обнаружении инопланетных форм жизни в период с 2026 по 2028 год подтверждается новыми научными открытиями. Об этом пишет The Mirror.

Некоторые из предсказаний Атоса Саломе на 2024 год уже сбылись. После глобального сбоя в работе Microsoft многие пользователи соцсетей начали вспоминать заявление Атоса, что мир находится на пороге электронной войны. Ранее бразильский экстрасенс утверждал, что благодаря своим паранормальным способностям он мог бы легко предсказать смерть королевы Елизаветы II и другие знаковые события.

Теперь Атос вспомнил о своей теории об инопланетянах. В прошлом месяце бразилец предположил, что правительствам и религиозным организациям придется столкнуться с моральными последствиями обнаружения других форм жизни в период с 2026 по 2028 год.

«2028 год ознаменует признание людьми существования среди них обитателей других планет. В современном мире научные исследования показали, что эти предсказания могут оказаться более точными, чем многие думают», — сказал он.

Ясновидящий ранее предсказал, что NASA и Европейское космическое агентство (ЕКА) обнаружат жизнь в глубинах моря луны Юпитера. Ожидается, что это произойдет между 2026 и 2028 годами, а обнаруженные организмы будут гораздо более биологически сложными, чем все, что мы знаем на Земле.

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