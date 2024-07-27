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На Ямале прогремел взрыв на крупнейшем участке РФ по добыче газа

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  • 27.07.2024, 16:42
  • 2,144
На Ямале прогремел взрыв на крупнейшем участке РФ по добыче газа

Столб пламени показали на видео.

В Ямало-Ненецком автономном округе произошел взрыв на установке по комплексной подготовке газа. 26 июля здесь же сообщалось о подобном ЧП.

Взрыв произошел на установке по комплексной подготовке газа на Восточно-Уренгойском лицензионном участке АО «Роспан Интернешнл» в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Видео столба огня среди системы труб опубликовали в СМИ, передает dialog.ua.

Запасы «Роспана» - 975 миллиардов кубометров газа, 40 миллионов тонн нефти. Указанное акционерное общество - ведущий производитель сжиженного газа в России.

ЧП вряд ли связано с обстрелом Вооруженных сил Украины, ведь еще 26 июля на вышеуказанном объекте готовились к проведению ремонта, когда произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате один человек погиб и еще 7 пострадали.

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