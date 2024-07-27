«Дружественная» страна снова ударила Лукашенко в спину

«Дружественная» страна снова ударила Лукашенко в спину1
- 27.07.2024, 16:49
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Сначала «урезали» калий, теперь — продовольствие.
В 2024-м Китай сократил импорт некоторых продовольственных товаров из Беларуси, сообщает Myfin.by. Издание проанализировало данные Главного таможенного управления КНР и сравнило их с прошлым годом.
Изображение носит иллюстративный характер.
Хотя Китай продолжает приобретать некоторые продовольственные товары из Беларуси, по некоторым видам продукции можно заметить сокращение объема закупок. Это выражается как в их стоимости, так и в количестве.
К примеру, с января по июнь 2024 года Китай импортировал из Беларуси рапсовое масло на сумму около 130 миллионов долларов. Но, если сравнить это с аналогичным периодом прошлого года, то стоимость закупки этого продукта уменьшилась более чем на 45 миллионов долларов.
Такая же картина с импортом из Беларуси мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы. Он сократился с 172,2 миллиона долларов в первом полугодии 2023-го до 94,4 миллиона долларов за такой же период нынешнего года. Закупки замороженной говядины просели с 46,8 до 41,6 миллиона долларов.
Падение импорта из Беларуси в Китай заметно и по другим продовольственным позициям:
молочная сыворотка — минус 9 миллионов долларов;
молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ — минус 7,2 миллиона долларов.
Ранее Myfin.by обращал внимание, что Китай также сократил закупки белорусского калия. До этого Белстат перестал публиковать в открытом доступе информацию по экспорту удобрений.