Кремль наносит сокрушительный удар по российской экономике 1 27.07.2024, 17:11

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IT-специалист оценил последствия блокировки YouTube.

Цензура в России набирает обороты. И если отключить интернет полностью пока не удается, то сделать неугодные ресурсы менее доступными — получается. К примеру, снизить скорость загрузки YouTube до 40%, а потом и до 70%.

Однако ограничение доступа россиян к соцсетям и видеохостингам вряд ли вызовет массовые протесты в РФ. В то же время блокировка YouTube может нанести такой удар по российской экономике, который ни одна ракета не может нанести.

Таким мнением в эфире телеканала FREEДOM поделился IT-специалист, директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев.

«Конечно, никто в России из-за блокировки YouTube на улицу выходить не будет. Давайте вспомним Советский Союз. Там 70 лет была такая же власть, как в современной России. И люди никогда не выходили на улицы с протестами. Украинцы тоже жили при этой власти, и прекрасно помнят, что никому в голову не приходило протестовать на улицах. Потому что просто придут полицейские, изобьют дубинками или просто расстреляют. Такая же ситуация в России в настоящее время», — отметил IT-специалист.

В то же время он считает, что блокировка YouTube может нанести очень сильный удар по российской экономике.

«Конечно, у российской власти есть техническая возможность отключения YouTube. И она уже это не раз показывала. YouTube точно такой же интернет-ресурс, как и все остальные. И отключить технически его можно. Другое дело, к чему это приведет. При техническом ограничении доступа к YouTube может произойти перегрузка магистральных линий передачи данных. И интернет просто может перестать работать», — рассказал гость эфира.

Эксперт напомнил, что, например, в Пакистане довольно часто отключают YouTube, в смысле — блокируют.

«И это очень часто приводит к коллапсу вообще всей телекоммуникационной системы страны. Поэтому через какое-то время интернет-ресурс снова включают. Что будет в России в случае полной блокировки YouTube — представить довольно сложно. Учитывая масштабы страны, можно только предположить, какой коллапс всей телекоммуникационной системы страны может быть», — констатировал Михаил Климарев.

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