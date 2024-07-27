Тьма накрыла ненавидимый губернатором город Телеграм-канал «СерпомПо»

27.07.2024, 17:18

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И всю Россию.

Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин заявил, что посещение «областного музея СВО», открытого в центре Саратова в 2023 году, «нужно будет обязательно включить в школьное расписание».

Школьные экскурсии уже давно водят по этой выставке - памятнику катастрофе 24 февраля. Но теперь смотреть на достижения великого геополитика с соответствующей промывкой мозгов обяжут всех детей региона (мало им «уроков патриотизма» с контуженными «ветеранами»).

Региона, который уверенно занимает в последние годы в России верхние строчки антирейтингов по миграционному оттоку граждан, по падению рождаемости и убыли населения (даже на фоне отрицательных показателей по РФ), по созданию рабочих мест, по величине прожиточного минимума...

Но нет. Вместо того, чтобы спасать свои «Саратовские вымираты», заниматься своей страной, надо рушить за ее пределами. Лишать детства, жизни чужих детей. Корежить психику собственных. Платить сотни тысяч и уже даже миллионы рублей еще вчерашним детям за отправку в окопы, в штурмы и перманентную «разведку боем» («тактики» от которой волосы встают дыбом даже у бывалых Z-военкоров).

На днях у самого Бусаргина случилась страшная трагедия в семье. В ДТП погиб его 17-летний сын (за рулем автомобиля находился его друг, еще один молодой человек также погиб в машине).

Нет ничего страшнее для родителей, чем хоронить своих детей. Казалось бы, после личной трагедии у саратовского губернатора должно, могло бы екнуть... Что-то человеческое. Но нет, он продолжает гнать чужих детей на вечную «спецоперацию» с понятными перспективами и готовить к ней новых.

Только на основе открытых источников Би-би-си совместно с «Медиазоной» и командой волонтеров установлены имена уже 61 009 погибших российских военных. Все они были чьими-то сыновьями.

Но, видимо, таково то, что нынче называется Россией, где даже у детей элиты «перспективы» тоже выходят прямо по Путину - если не погибнуть «как герой на СВО, то тогда в ДТП или от водки» (или от того, что вместо нее употребляет нынешняя «золотая молодежь»).

Полный мрак. «Тьма накрыла ненавидимый прокуратором губернатором город». Всю Россию. Не видно больше людей. Одни тени.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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