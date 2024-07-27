Названы самые надежные и ненадежные дешевые кроссоверы из Китая 27.07.2024, 17:40

В рейтинг включили 19 бюджетных авто.

В Китае определили лучшие доступные кроссоверы местного производства. Рейтинг надежности недорогих моделей бюджетного сегмента составила Китайская сеть качества, созданная Государственной администрацией рынка. Его опубликовали на сайте этой организации.

В рейтинг включили 19 бюджетных кроссоверов стоимостью до 100 000 юаней ($13 800) в базовой версии. Эксперты проанализировали количество дефектов и неисправностей авто, а также зарегистрированных жалоб от клиентов.

За неполадки автомобилям начисляют штрафные баллы. Соответственно, самые надежные кроссоверы из Китая имеют меньше всего очков.

В этом году лидер рейтинга не изменился. Самый надежный китайский кроссовер бюджетного класса — GAC Trumpchi GS3, который набрал 140 баллов и победил второй раз подряд.

Второе место занял Changan CS35 Plus (141 балл), а третье — Geely Icon (143). В пятерку лучших попали Geely Coolray (161 балл) и Kaiyi X3 Pro (163).

Худшими стали Zotye T300 (232 балла), Livan X3 Pro и BAW BJ212 (по 209). Также не слишком хорошо проявили себя JAC JS4 (198 баллов), Chery Tiggo 2 Pro (187) и Tiggo 4 Pro (188).

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