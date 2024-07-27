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Российский самолет уронил авиабомбу в 250 кг прямо в огород жителя поселка в Белгородском районе

  • 27.07.2024, 17:47
Российский самолет уронил авиабомбу в 250 кг прямо в огород жителя поселка в Белгородском районе

ФАБ упал в 20 метрах от дома.

В ночь на субботу, 27 июля, российский самолет уронил в огород жителя поселка Разумное в белгородском районе авиабомбу ФАБ-250. Снаряд упал в 20 метрах от дома, сообщают «Важные истории» со ссылкой на телеграм-канал «Пепел.Белгород».

Бомба вошла в землю на несколько метров, но не сдетонировала. Улицу оцепили, но жителей поселка не эвакуируют. Снаряд военные решили доставать экскаватором.

Телеграм-канал «Аполитика?» отмечает, что рядом с местом падения виден обломок модуля УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). С помощью таких модулей военно-космические силы РФ спускают фугасные авиабомбы над территорией России или оккупированными городами, чтобы те потом самостоятельно достигли цели.

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