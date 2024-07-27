Скандал дня: южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню в знак протеста 3 27.07.2024, 18:01

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Спортсмены назвали причину.

Шесть южнокорейских пловцов покинули Олимпийскую деревню в пятницу, 26 июля, в знак протест против ужасного транспорта, сообщает rmcsport.com. Спортсмены вернулись в отель, расположенном в пяти минутах ходьбы от олимпийского бассейна на арене «Пари Дефанс» в Нантерре.

Чонг Чан Хун, президент Южнокорейской федерации плавания, заявил, что «мы просто хотим комфорта».

Решение было принято после того, как два пловца, Ким У Мин и Хван Сон У, пожаловались на транспорт в Париже. Первый выразил сожаление по поводу отсутствия кондиционера, сравнив шаттл с «сауной».

«Снаружи прохладнее, чем внутри шаттла. Обычно путь от олимпийской деревни до бассейна занимает 40–45 минут, но сегодня (четверг) нам потребовалось больше полутора часов. Окна были заклеены скотчем, вероятно, из-за страха террористических атак. Что-то должно быть быть сделано», — сказал Ким У Мин в интервью The Korea Times.

После этого остальные южнокорейские пловцы предпочли покинуть олимпийскую деревню. Они останутся в своем отеле до вторника, дня эстафеты 4х200 метров вольным стилем.

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