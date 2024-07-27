Лукашисты против велосипедистов 5 27.07.2024, 18:15

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В Беларуси хотят ликвидировать организацию, которая отстаивала интересы минчан.

Минский городской суд 6 августа рассмотрит иск о ликвидации общественного объединения «Минское велосипедное общество». Об этом сообщает «Позірк» со ссылкой на расписание на портале электронного судопроизводства.

Процесс ликвидации инициирован главным управлением юстиции Мингорисполкома. Судья по делу — Елена Шемет, рассмотрение начнется в 14.00.

«Минское велосипедное общество» — известное объединение, которое занимается развитием и популяризацией велодвижения в качестве туризма и велосипеда как городского транспорта.

Согласно данным из Единого госрегистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организация зарегистрирована 16 марта 2011 года.

22 марта 2023 года правление общества заявило столичным властям о намерении продолжать деятельность. Из поданного в горисполком отчета следовало, что на тот момент в МВО состоял 671 человек.

Члены организации вырабатывали предложения «по созданию норм по установке велосипедных стоянок», вели мониторинг «разрабатываемых технических норм», вносили предложения «касательно велоинфраструктуры во время общественных обсуждений».

За две недели до подачи этого документа, 9 марта, заместителя директора организации Максима Пучинского приговорили к 2,5 годам домашней «химии» по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Пока он был в СИЗО, правозащитники считали его политзаключенным. После вынесения приговора мужчину освободили из-под стражи, через несколько дней он покинул Беларусь.

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