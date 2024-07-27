Подозреваемый в убийстве Фарион объяснил свое странное поведение в суде 27.07.2024, 18:22

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Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

26 июля во Львове состоялось заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. 18-летнему подозреваемому избирали меру пресечения.

В суде дочь языковеда София Семчишин пыталась выпытать у парня, почему он пошел на преступление. Подозреваемый показал женщине язык, сообщает «24 канал».

После того, как заседание завершилось и судья назначил юноше меру пресечения в виде 2 месяцев под стражей без права внесения залога, журналисты попросили задержанного объяснить свою негативную реакцию на слова дочери Фарион.

Зинченко сказал, что это не была негативная реакция. Парень отметил, что женщина спросила, у него, проглотил ли он язык. Тогда подозреваемый решил продемонстрировать на практике, что язык у него при себе.

К слову, Зинченко отрицал, что убил экс-депутата. Также, отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что не знает, как относится к Фарион.

Отказался комментировать подозреваемый и отношение к неонацистским движениям. В то же время отметил, что негативно относится к Путину и его режиму.

26 июля суд во Львове отправил 18-летнего Зинченко под стражу. Подозреваемому сообщили о подозрении по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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