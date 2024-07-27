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Сеть «Соседи» попросила белорусов показывать этот жест кассирам

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  • 27.07.2024, 18:30
  • 4,944
Сеть «Соседи» попросила белорусов показывать этот жест кассирам

Зачем?

На канале белоруской торговой сети «Соседи» в TikTok появился видеоролик, в котором показали один короткий жест и попросили покупателей активнее показывать его своим кассирам. Речь о сотрудниках так называемых «тихих касс» — там работают слабослышащие кассиры, которые, как правило, отлично говорят на жестовом языке.

Велика вероятность, что ваше «спасибо» сотрудник «тихой кассы» не расслышит в шумных условиях торгового центра (хотя наверняка с легкостью считает по губам, ведь этот навык у слабослышащих, как правило, развит гораздо лучше, чем у людей, привыкших полагаться в общении преимущественно на слух).

Однако, выйти из ситуации и поблагодарить кассира можно с помощью простого жеста — приложив сжатую в кулак руку костяшками пальцев вначале к подбородку, а затем — ко лбу (либо в обратном порядке — сначала ко лбу, а затем — к подбородку, оба варианта считаются допустимыми в русском жестовом языке).

@sosedi_by

1-12

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По одной из легенд история данного жеста уходит своими корнями во французское средневековье, где благодарность определяли как «память сердца», откуда и пошел этот жест — сначала руку прикладывали ко лбу (что символизировало «память»), а затем — к сердцу. Однако до наших дней жест дошел в упрощенном виде.

Проект с «тихими кассами» по трудоустройству слабослышащих в магазинах сети «Соседи» стартовал еще в 2017 году, с тех пор магазинов с подобными сотрудниками стало достаточно много. Их рабочие места обозначены специальными информационными табличками, которые предупреждают покупателей об особенностях сотрудника.

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