Ученые: Лекарство от ВИЧ найдено 3 27.07.2024, 18:44

2,366

Уже седьмой человек в мире вылечился от недуга.

В Германии 60-летний мужчина стал седьмым человеком в мире, излечившимся от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Это произошло благодаря инновационному подходу к трансплантации стволовых клеток. Он является вторым человеком в мире, которому пересадили такие стволовые клетки.

Об этом пишет Nature.

«Я очень удивлена, что это сработало», – говорит Равиндра Гупта, микробиолог из Кембриджского университета.

Первым человеком, выздоровевшим от ВИЧ после трансплантации костного мозга для лечения рака крови, был Тимоти Рэй Браун, которого называли «берлинским пациентом».

Брауну и нескольким другим людям пересадили специальные донорские стволовые клетки, содержащие мутацию в гене, кодирующем рецептор CCR5. Большинство штаммов ВИЧ используют именно этот рецептор для проникновения в иммунные клетки.

Поэтому многие учёные решили, что мутация в гене CCR5 поможет в лечении ВИЧ-инфекции. Но на 25-й Международной конференции по СПИДу в Мюнхене медики представили другой подход.

Пациент, которого называют «следующим берлинским пациентом», получил стволовые клетки от донора, который имел только одну копию мутированного гена. А значит, поиск лекарств против ВИЧ – это не только о CCR5, говорит австралийская инфекционистка Шэрон Левин.

Наконец, результаты исследования расширяют круг доноров для трансплантации стволовых клеток. Приблизительно 1% людей европейского происхождения имеют мутации в обеих копиях гена CCR5, но около 10% людей с таким происхождением имеют одну мутированную копию CCR5.

Седьмому пациенту, выздоровевшему от ВИЧ, впервые поставили диагноз в 2009 году. В 2015 году у него развился острый миелоидный лейкоз – онкозаболевание крови, которое начинается в костном мозге.

Врачи не смогли найти донора стволовых клеток, который имел бы мутации в обеих копиях гена CCR5, но нашли донорку, которая имела одну мутированную копию. В 2015 году пациенту сделали трансплантацию стволовых клеток.

«Лечение рака прошло очень хорошо. В течение месяца стволовые клетки костного мозга пациента были заменены на донорские. Пациент перестал принимать антиретровирусные препараты, которые подавляют ВИЧ, в 2018 году. И сейчас, почти через шесть лет, исследователи не видят, чтобы ВИЧ реплицировался в организме пациента», - говорит иммунолог Кристиан Геблер из Медицинского центра «Шарите - Берлинский университет».

Предыдущие попытки трансплантации стволовых клеток от доноров с обычными генами CCR5 не давали таких результатов: вирус снова появлялся через несколько недель или месяцев после того, как ВИЧ-инфицированные люди прекращали антиретровирусную терапию.

Лишь к одному человеку с трансплантированными клетками («женевский пациент»), вирус не возвращался по меньшей мере в течение 32 месяцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com