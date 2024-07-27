Ученые: Лекарство от ВИЧ найдено

Ученые: Лекарство от ВИЧ найдено3
- 27.07.2024, 18:44
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Уже седьмой человек в мире вылечился от недуга.
В Германии 60-летний мужчина стал седьмым человеком в мире, излечившимся от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Это произошло благодаря инновационному подходу к трансплантации стволовых клеток. Он является вторым человеком в мире, которому пересадили такие стволовые клетки.
Об этом пишет Nature.
«Я очень удивлена, что это сработало», – говорит Равиндра Гупта, микробиолог из Кембриджского университета.
Первым человеком, выздоровевшим от ВИЧ после трансплантации костного мозга для лечения рака крови, был Тимоти Рэй Браун, которого называли «берлинским пациентом».
Брауну и нескольким другим людям пересадили специальные донорские стволовые клетки, содержащие мутацию в гене, кодирующем рецептор CCR5. Большинство штаммов ВИЧ используют именно этот рецептор для проникновения в иммунные клетки.
Поэтому многие учёные решили, что мутация в гене CCR5 поможет в лечении ВИЧ-инфекции. Но на 25-й Международной конференции по СПИДу в Мюнхене медики представили другой подход.
Пациент, которого называют «следующим берлинским пациентом», получил стволовые клетки от донора, который имел только одну копию мутированного гена. А значит, поиск лекарств против ВИЧ – это не только о CCR5, говорит австралийская инфекционистка Шэрон Левин.
Наконец, результаты исследования расширяют круг доноров для трансплантации стволовых клеток. Приблизительно 1% людей европейского происхождения имеют мутации в обеих копиях гена CCR5, но около 10% людей с таким происхождением имеют одну мутированную копию CCR5.
Седьмому пациенту, выздоровевшему от ВИЧ, впервые поставили диагноз в 2009 году. В 2015 году у него развился острый миелоидный лейкоз – онкозаболевание крови, которое начинается в костном мозге.
Врачи не смогли найти донора стволовых клеток, который имел бы мутации в обеих копиях гена CCR5, но нашли донорку, которая имела одну мутированную копию. В 2015 году пациенту сделали трансплантацию стволовых клеток.
«Лечение рака прошло очень хорошо. В течение месяца стволовые клетки костного мозга пациента были заменены на донорские. Пациент перестал принимать антиретровирусные препараты, которые подавляют ВИЧ, в 2018 году. И сейчас, почти через шесть лет, исследователи не видят, чтобы ВИЧ реплицировался в организме пациента», - говорит иммунолог Кристиан Геблер из Медицинского центра «Шарите - Берлинский университет».
Предыдущие попытки трансплантации стволовых клеток от доноров с обычными генами CCR5 не давали таких результатов: вирус снова появлялся через несколько недель или месяцев после того, как ВИЧ-инфицированные люди прекращали антиретровирусную терапию.
Лишь к одному человеку с трансплантированными клетками («женевский пациент»), вирус не возвращался по меньшей мере в течение 32 месяцев.