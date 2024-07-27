Московский вой провинциален и жалок
- Александр Невзоров
- 27.07.2024, 18:51
- 2,368
Париж же, без сомнения, великолепен.
Открытие Олимпиады в Париже причинило сильную боль московским оркам.
Им напомнили о том, что теперь их место - «у параши».
Конечно, парашу можно расписать крестиками, обклеить водочными этикетками и объявить «великой парашей», резервуаром «священного д…ма». Но суть дела от этого не изменятся.
Московский вой провинциален и жалок. Это вой отчаяния дурнушки, которую не пустили на столичный бал по причине ее дурного запаха и нелепых манер.
Беда России в том, что ничего «своего» у нее нет. И ее культура и ее спорт - «кальки» Запада.
А теперь, лишившись возможности посасывать щедрое европейское вымя, она обречена на деградацию и отстой.
Париж же, без сомнения, был великолепен.
Вообще все в этом «открытии» было ласковой, но звонкой пощечиной отсталости и тупости.
Поэтому так возмутились именно отсталые и тупые.
Александр Невзоров, «Телеграм»