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Московский вой провинциален и жалок

  • Александр Невзоров
  • 27.07.2024, 18:51
  • 2,368
Московский вой провинциален и жалок

Париж же, без сомнения, великолепен.

Открытие Олимпиады в Париже причинило сильную боль московским оркам.

Им напомнили о том, что теперь их место - «у параши».

Конечно, парашу можно расписать крестиками, обклеить водочными этикетками и объявить «великой парашей», резервуаром «священного д…ма». Но суть дела от этого не изменятся.

Московский вой провинциален и жалок. Это вой отчаяния дурнушки, которую не пустили на столичный бал по причине ее дурного запаха и нелепых манер.

Беда России в том, что ничего «своего» у нее нет. И ее культура и ее спорт - «кальки» Запада.

А теперь, лишившись возможности посасывать щедрое европейское вымя, она обречена на деградацию и отстой.

Париж же, без сомнения, был великолепен.

Вообще все в этом «открытии» было ласковой, но звонкой пощечиной отсталости и тупости.

Поэтому так возмутились именно отсталые и тупые.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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