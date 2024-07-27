«Чувствовали, как под вами вибрирует и поднимается кресло?» 27.07.2024, 18:59

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Как белорусов разводят на деньги с помощью бесплатного массажа.

Необыкновенные кастрюли, одеяла из шерсти мериноса, уникальное постельное белье – что только не продавали белорусам за бешеные деньги на презентациях с гарантированными подарками.

И вот еще один товар – массажные кресла, которые лечат от всех болезней.

Журналисты tochka.by решили посмотреть, что происходит на таких мероприятиях и как предприимчивым консультантам удается продать дешевое оборудование за немалые Br10 тыс.

Озонатор очистит и воздух, и курицу

История началась с телефонного звонка. Позвали на презентацию с бесплатным массажем, в подарок – смарт-часы каждому. Звучит заманчиво.

Презентация проходила в самом центре столицы – в гостинице «Европа», в светлом конференц-зале. С порога поинтересовались, есть ли с собой паспорт.

«А надо было взять?» – недоверчиво уточняем.

Вопрос остался без ответа, консультанты пошептались и отвели в зал. Сразу предупредили: фото- и видеосъемка запрещены. Сослались на Закон «Об авторском праве и смежных правах»: мол, чтобы никто не использовал эксклюзивные наработки.

И презентация началась – с рекламы чудо-озонатора.

По уверениям продавца, такой прибор в домашних условиях, поглощая кислород, будет производить озон, который «очищает лучше, чем спиртовые растворы, и убивает до 99,99% бактерий, проникает в них и разрушает изнутри».

Вспомнил парень и о том, что продукты стали хуже: мол, кур пичкают антибиотиками и гормонами, а мы все это едим. Но озонатор поможет и тут.

«Дома помещаете купленную курицу или мясо в тазик. Подключаете туда распылитель, озон, и он будет выталкивать наружу все эти вредоносные препараты, которыми напичканы животные», – уверял продавец.

А еще прибор очищает воду, убирает грибки, плесень и неприятные запахи, им можно озонировать вещи, которыми мы часто пользуемся, – ключи и телефоны. Ведь везде есть страшные микробы и бактерии.

Но вот досада: озонаторы пока нельзя купить, а поступят они в продажу через пару месяцев. Такая модель будет стоить Br1,5 тыс. Но на презентации, конечно, вы уже сейчас можете ее приобрести по этой «выгодной цене».

Массаж за Br10 тысяч

Слово взял Юрий – «специалист в области массажа и участник международных конференций». И сразу завладел вниманием публики. Он активно беседовал с людьми, интересовался, кто делает массаж, у кого дома есть какие-либо массажеры.

«А кто-нибудь знает инновационного и лучшего производителя массажеров в Беларуси? Это наша компания Whaltima. Шестнадцать лет на европейском рынке, в Беларуси работаем пятый год. Каждый сегодня пройдет поистине целебный массаж», – заверил Юрий.

Чтобы сразу не ошеломить потенциальных покупателей кресла-массажера той суммой, которую придется за него отдать, продавец начал издалека. Как отличить профессиональное оборудование от бесполезных аналогов? Правильно – по цене.

Вот, например, слуховые аппараты можно купить за Br1–2,5 тыс., а можно – за Br25. Но какой прибор будет лучше?

Зал понимающе закивал.

«Такая же ситуация и с массажным оборудованием. Вы можете приобрести его и за Br500 на маркетплейсах. Но наше кресло оснащено инфракрасным подогревом, это и есть биофотонный свет. Он используется для лечения заболеваний позвоночника – такая процедура стоит от Br40 до Br70», – говорит продавец.

Послушали немного о функциях массажных головок, установленных в массажер целебных нефритовых камнях, гарантии на оборудовании. И тут озвучили цену – Br10 тыс. Зал ахнул и переглянулся.

А мы поискали аналоги в интернете. И нашли дешевле в несколько раз.

Массаж на все случаи жизни

Ведущий то и дело обращался к залу. У кого болит шея? А как вы спасаетесь? У кого проблемы с поясницей? Массажер поможет чуть ли не от всех болезней!

«Чувствовали, как под вами вибрирует и поднимается кресло? Правильно, мужчины, это массаж простаты. И профилактика возрастных мужских заболеваний, хорошая эрекция. Это еще и профилактика геморроя. Главная задача вибрационного массажа – помочь работе желудочно-кишечного тракта», – не уставал расписывать все новые достоинства товара продавец.

Периодически не забывал поинтересоваться, как дела у тех, кто сейчас проходит сеанс массажа на чудо-кресле. Все в восторге.

«Но я хочу, чтобы вы не судили о стоимости массажера по сравнению с вашим месячным доходом. Объясню, что я имею в виду», – начал продавец.

Аудитория, которая явно не обладала таким «месячным доходом», чтобы одним махом потратить его на тренажер, прислушалась. Предложили любой способ оплаты. Даже кредит.

А дальше – работа с возможными возражениями. Мол, все живут в кредит, ничего в этом такого нет. И вообще надо откладывать деньги на что-то светлое и полезное, а не на похороны: лучше съездить в санаторий, потратить их на себя... купить массажер.

«Процент небольшой, всего 1–3% в месяц, в год это 16–17%», – почему-то неправильно посчитал размер годовых Юрий.

«Все идет к тому, чтобы мы это купили. Но, конечно, так сделали хорошо массаж, класс. Я бы еще посидела», – прошептала женщина рядом.

Мужчина продолжал: пользоваться этим оборудованием будете не только вы, но и ваша семья. Это японское качество (правда, производят массажеры в Китае). А сколько бы вы отдали на один сеанс массажа? А на целый курс? А если всей семьей? Экономия, говорит, очевидна.

«Берите, не пожалеете»

В зале спросили, где еще можно попробовать такое оборудование, чтобы присмотреться и подумать. Ведущий робко и тихо ответил: в «Нордине».

Конечно же, никакого массажного чудо-кресла в этой клинике нет – мы уточнили.

Рассказав все самое важное, людей начали по одному подзывать к консультантам. Беседа была короткой: понравилось ли, кто еще из членов семьи мог бы захотеть такой массаж и появилось ли желание таким тренажером пользоваться.

Услышав некоторое колебание и неопределенность, улыбчивая девушка отложила в сторону наш купон для розыгрыша подарков.

А нам продолжали продавать и другое оборудование. Ручной массажер с несколькими насадками – только сегодня Br650 вместо Br730. Массажер для шеи и плеч – такая же выгодная цена.

На самом деле, аналогичные приборы на маркетплейсах стоят в несколько раз дешевле. И вряд ли они чем-то принципиально отличаются.

Время подарков

Долгожданный финал – розыгрыш призов. Люди в зале заметно оживились. Четыре счастливчика должны получить массажные кресла. Да к ним вдобавок еще и подарки: массажер для шеи, ручной массажер-пистолет и озонатор.

Оказывается, победителям полагалась карта с «начисленными на нее деньгами». По сути, обычная «дисконтка». Она давала «скидку» на массажер – целых Br4010.

«Поэтому четыре счастливчика смогут получить это оборудование всего за Br5990. Я считаю, что это более чем доступно, правильно?» – улыбался продавец.

«Да! Да!» – одобрительно кивал зал.

Желающий вытянул четыре купона, счастливчиков повели к консультантам. Двое тут же перешли к оформлению покупки.

«Эх, мне очень понравилось. С такой скидкой я бы взяла. У меня пенсия Br800, но в рассрочку по Br200 в месяц это немного. Так это ж на всю семью, и соседка в гости зайдет», – вздохнула рядом пенсионерка, которой не достался такой «щедрый» приз за Br5000.

На этом розыгрыши не закончились. Стали выискивать, у кого с собой есть паспорт: за совпадение цифр в личном номере компания была готова сделать подарок. Всех тоже увели к консультантам.

Пенсионерки стали заметно нервничать.

«Да дайте нам уже эти часы, и мы пойдем», – заговорили недовольно.

Но отпускать потенциальных покупателей никто не собирался – когда закончили с победителями, из зала выдергивали по одному всех остальных. Очередь дошла и до нас.

«Сегодня будет вам скидка. В этом случае вы тоже можете забрать и массажное кресло, и другое оборудование. Кредит на 4–5 лет. Ежемесячно Br130 в месяц – это же немного, как тебе предложение?» – перешел на «ты» консультант.

Считаем: массажер в кредит на 5 лет обошелся бы в Br7,8 тыс.

«Паспорт далеко? Успеете съездить?» – не останавливался он.

В итоге поняв, что покупатель никак не уговаривается, отпустил с миром и дал обещанные смарт-часы.

На китайских сайтах такие практически ничего не стоят, а по отзывам – едва ли не одноразовые.

А люди продолжали оформлять кредиты и радоваться «бесплатным подаркам»...

Что делать, если вы попали в такую ситуацию?

В Минском обществе защиты прав потребителей о таких презентациях, конечно же, слышали. Туда обращались люди с просьбой помочь вернуть деньги за ненужную покупку.

«Все, кто к нам обращался в устном порядке, не приходили повторно. Видимо, в течение 14 дней у людей получалось расторгнуть договоры и вернуть деньги», – поделились специалисты.

Посоветовали обращаться в компанию, продавшую товар, в письменном виде. Нужно подробно описать хронологию событий и указать, что вас ввели в заблуждение, навязали то, в чем вы не нуждались, и все проходило под давлением.

Заверьте, что вы будете обращаться в различные инстанции, в администрацию района, а затем в суд. Как правило, на таком этапе подобные фирмы уже готовы вернуть вам деньги и расторгнуть договор.

Часто продавцы напирают на то, что это товар медицинского назначения, а значит, не подлежит возврату. Но кресло таковым не является.

Отдельно стоит сказать, что подобные мероприятия попадают под определение выездной торговли и должны быть зарегистрированы в торговом реестре. Насколько было известно Минскому обществу защиты прав потребителей, ранее фирмы-организаторы этого не делали.

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