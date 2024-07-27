Франция не исключает иностранной причастности к диверсии на железной дороге 27.07.2024, 19:22

Но есть и другие версии.

В правительстве Франции не исключили иностранной причастности к диверсии на железной дороге.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, сообщает Reuters.

Дарманен заявил, что не может исключить иностранную причастность к атаке, которая привела к хаосу на скоростной железнодорожной сети страны, что повлекло за собой проблемы в передвижении в день открытия Олимпийских игр.

«Кто несет ответственность? Происходило ли это изнутри, или это был приказ из-за границы, об этом еще рано говорить... Мы обнаружили определенное количество элементов, которые дают нам основания полагать, что мы достаточно быстро узнаем, кто несет ответственность», - добавил он.

В то же время два анонимных источника в органах безопасности заявили, что первоначальные подозрения падают на левых боевиков или экологических активистов, но доказательств пока нет.

Напомним, что в день открытия Олимпиады во Франции произошел масштабный сбой на железной дороге.

Из-за диверсий во Франции даже отменили поезда из Нидерландов.

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