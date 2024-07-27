Стали известны причины обрушения здания бывшего РОВД в Гомеле 27.07.2024, 19:30

Строитель рассказал о действиях нового владельца.

Собственник здания бывшего РОВД планировал открыть в нем торговый центр. Для этого на начал здесь ремонтные работы, однако проекта на их проведение не было.

Один из строителей, знакомый с ситуацией на этом объекте, на условиях анонимности рассказал гомельскому изданию «Флагшток», что «новый владелец-частник решил не заморачиваться с проектом».

«Экспертизы не было, рабочие бурили стены и расширяли окна на свой страх и риск», — говорит строитель.

Причиной такого ведения ремонтных работ, по его словам, стало желание собственника сэкономить.

Ранее сообщалось, что 26 июля в Гомеле обрушилось здание бывшего РОВД. К счастью, обошлось без пострадавших.

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