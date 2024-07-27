Путину отключают газ Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

27.07.2024, 19:37

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С Россией остался лишь снарядный Ким-пирожок.

После 24 февраля от России, словно от прорвавшейся канализации, отшатнулись все. Кто-то совершенно отошел, затыкая нос, другие (Китай, Индия) подносят «трубы», «лопаты» - пусть, мол, что-то прикопают, устранят. Но, затем тоже, зажав нос, отходят. Пустой вояж Путина в Китай, визит индийского премьера в Москву показали это определенно.

Но специалисты по заливанию мира геополитическими фекалиями (Лавров, Рябков, Небензя и др.) время от времени уверяют, что часть мира, причем его большая часть, произошедшим страшно довольно, «большинство человечества с нами». В каком месте с вами, амигос? Вы одни копошитесь в своей геополитической зaднице, партнеров у вас там нет. Спросите хоть бывалого Володина, он подтвердит.

Правда в том, что Россия из-за Путина-Лаврова одна как столб в поле. Никакого твердого тыла в лице Китая и Индии у нее нет. Пустая «стратегическая» бумажка, подписанная Путиным в Китае с Си перед 24 февраля годится разве на то, чтобы сделать кораблик и пустить его по фекальным геополитическим потокам.

Если бы Китай и Индия были «с нами» (т.е. с ними – путинцами), они бы выступали «единым фронтом», как надо Путину. Но этого и близко нет. ТАСС сообщает, что премьер Индии планирует визит в августе в Украину и может обсудить там посредничество. То есть, по понятиям ДБ-«дипломатии» Моди едет к «неонацистам», «нелегитимным» и «бендеровцам» (Путин упорно считает, что в Украине у власти почитатели Остапа Бендера).

Много событий произошло и то, что когда-то казалось невозможным, сегодня - норма. Надо же было Путину и его охвостью довести дело до того, чтобы, во-первых, появились какие-то «посредники» в отношениях нашей страны с Украиной, а во-вторых, чтобы на их роли пробовались далекие Индия или Китай. Кто мог такое предполагать году, скажем в 2013-м? Но путинские «умельцы» справились.

Наверное, Индия и Китай могут, при желании, как героиня Нонны Мордюковой в «Бриллиантовой руке» сказать в отношении путинцев в связи со своими мирными предложениями: «А если не будут брать, отключим газ», т.е. присоединимся к санкциям. Тогда вместе с Лавровым в «большинстве человечества» останется лишь снарядный Ким-пирожок.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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