«Местные жители весьма смутились взрывами»
- 27.07.2024, 19:44
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В ГУР рассказали подробности уничтожения трех вертолетов в РФ.
Главное управление разведки Минобороны Украины уничтожило три российских вертолета в Самаре и под Москвой. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства 27 июля.
Так, 24 июля на аэродроме «Кряж» в городе Самара в РФ сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8. А несколькими днями ранее, 21 июля 2024 года, в населенном пункте Томилино под Москвой огневому поражению подверглись еще два вертолета страны-агрессора — ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226.
«Указанные два борта были расположены на территории российского «Национального центра вертолетостроения Миль и Камов». Это военное авиационное предприятие государства-агрессора занимается разработкой, производством и ремонтом вертолетов. В структуре центра действует два конструкторских бюро, опытное производство, экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр», — пояснили в Главном управлении разведки.
Отмечается, что указанные вертолеты Россия использовала в войне против Украины.
«Местные жители Самары, Томилино и соседнего Подмосковья весьма смутились взрывами, впрочем российские власти пытаются скрыть причины и последствия грохота и пожара», — говорят в ГУР.