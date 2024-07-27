«Местные жители весьма смутились взрывами» 27.07.2024, 19:44

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В ГУР рассказали подробности уничтожения трех вертолетов в РФ.

Главное управление разведки Минобороны Украины уничтожило три российских вертолета в Самаре и под Москвой. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства 27 июля.

Так, 24 июля на аэродроме «Кряж» в городе Самара в РФ сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8. А несколькими днями ранее, 21 июля 2024 года, в населенном пункте Томилино под Москвой огневому поражению подверглись еще два вертолета страны-агрессора — ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226.

«Указанные два борта были расположены на территории российского «Национального центра вертолетостроения Миль и Камов». Это военное авиационное предприятие государства-агрессора занимается разработкой, производством и ремонтом вертолетов. В структуре центра действует два конструкторских бюро, опытное производство, экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр», — пояснили в Главном управлении разведки.

Отмечается, что указанные вертолеты Россия использовала в войне против Украины.

«Местные жители Самары, Томилино и соседнего Подмосковья весьма смутились взрывами, впрочем российские власти пытаются скрыть причины и последствия грохота и пожара», — говорят в ГУР.

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