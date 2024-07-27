Что пить вечером, чтобы быстро похудеть и избавиться от живота 6 27.07.2024, 19:51

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Простые напитки, сжигающие жир.

Чтобы избавиться от лишнего веса без труда, диетологи рекомендуют включить в рацион эти полезные напитки, но стоит помнить, что они не заменят полноценного питания.

Сайт tsn.ua рассказал, какие напитки нужно пить на ночь, чтобы лишние килограммы исчезали во время сна.

Какие напитки помогают разгонять метаболизм и быстро худеть

Жиросжигающий напиток с корицей и медом. Мед выводит из организма избыток воды, а в тандеме с ускоряющей метаболизм корицей эти продукты работают на сожжение лишней жировой ткани. Для приготовления напитка вскипятите 250 г воды, добавьте палочку корицы или чайную ложку порошка, дайте настояться напитку 30 минут. Затем добавьте столовую ложку меда и пейте незадолго до ужина. Также напиток можно пить утром натощак.

Зеленый чай с лимоном. Зеленый чай содержит фермент амилаза, который мешает нарастать излишней жировой ткани. А лимон содержит витамин С, участвующий в выведении из организма вредных веществ и токсинов. Такой полезный напиток поможет разогнать метаболизм и предотвратить набор лишнего веса. Залейте 2 чайные ложки зеленого чая без примесей, добавьте ломтик лимона и дайте настояться в течение 15 минут. Каждый день утром и вечером выпивайте по чашке такого чая, это значительно ускорит процесс вашего похудения.

Вода с лимоном для похудения. Да, на первый взгляд может показаться странным, что такое простое сочетание помогает похудеть, но не следует игнорировать этот напиток. Вода с лимоном убирает отеки на теле, а также убавляет сантиметры на талии. Для усиления эффекта в напиток можно добавлять немного натертого корня имбиря.

Напиток с лимоном и мятой. Выжмите сок из двух лимонов, еще один лимон нарежьте ломтиками. Сок и нарезанный лимон следует смешать с газировкой, пол литра будет вполне достаточно. Затем добавьте к напитку мяту и лед по желанию. Такой лимонад отлично борется с лишним весом, а за счет мяты помогает улучшить сон.

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