Эксперт рассказал, где состоится сражение, которое определит ход всей войны в Украине
- 27.07.2024, 19:58
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Оно будет происходить с участием F-16.
Журналист Иван Яковина в своем аналитическом видео на канале YouTube высказал предположение, когда и как в небе Украины появятся западные самолеты.
Иван Яковина попытался спрогнозировать военные события ближайшего будущего: «Самолеты готовятся, и они обязательно будут. И уже неоднократно заявлено, что они до сентября уже будут (в течение месяца). Я подозреваю, что первое применение этих самолетов F-16 станет большим сюрпризом для Российской Федерации. Скорее всего, готовится какая-то достаточно серьезная воздушная операция, чтобы показать, на что способны эти самолеты».
Украинский журналист описал, как могут развиваться события на поле боя в ближайшее время: «Как я предполагаю, стратегия украинская будет следующая: заставить Российскую Федерацию вести сражения за контроль над небом, то есть провести воздушную войну. При чем эту воздушную войну вести не там, где выгодно России, а там, где это выгодно Украине. Украине это было бы, конечно, выгодно проводить где-то в районе Крыма и Черного моря, где ситуация для российской авиации будет максимально неблагоприятной».
«Я думаю, что именно акватория Черного моря и территория Крыма, точнее сказать воздушное пространство над ними, станут тем самым полем воздушного сражения, которое и определит ход всей войны. Почему именно там? Из-за того, что Крым имеет огромное символическое значение как для России, так и для самого Путина, оставить Крым просто так Украине они не могут, поэтому сражаться за Крым они будут до последнего. Украина может этим воспользоваться и навязать воздушную войну именно над Крымом», - предположил Иван Яковина.