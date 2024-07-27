«Не будете останавливать «влезунов», еще долго простоите» 27.07.2024, 20:20

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На польско-белорусской границе набирает обороты новая проблема.

Очереди на польско-белорусской границе никуда не исчезают, а напряжение среди людей только растет. Нервы на пределе от долгого ожидания и «влезунов» — в основном автомобилей с номерами Брестской области. В итоге в очередях случаются драки, доходит даже до разбитых зеркал автомобилей, пишет «Белсат». Издание рассказывает подробности обстановки на границе.

Причина конфликтов в традиционном заработке жителей приграничных регионов, которые возят на продажу вещи и топливо. Но такой бизнес не будет иметь смысла, если долго стоять в очереди, как и все остальные. Поэтому торговцы оставляют места друг друга в очереди: когда машины начинают двигаться, они остаются на месте, создавая дыры. И «влезуны» заезжают в такие «окошки» ближе к проходному пункту, проносясь мимо тех, кто ждет.

В чатах пишут, что такие предприниматели на брестских машинах с цифрой один на номерах предлагают места всем желающим: 100 евро — и можно передвигаться поближе.

Время от времени польская полиция и пограничники обеспечивают порядок на месте, но самым эффективным методом, по мнению путешественников, является самоорганизация и контроль силами самих стоящих в очереди. Для таких волонтеров составляют инструкции, призывающие составлять список машин, чтобы никто не втиснулся. И даже дают советы, как правильно запрыгнуть на капот, если машина все же попытается проехать, несмотря на человека перед собой.

На вопросы в чатах вроде «Никто не знает, почему мы целый час вообще не двигались?» часто отвечают: «Не будете останавливать «влезунов», еще долго простоите».

Не так давно в Тересполе произошло несколько потасовок с участием «влезунов» и тех, кто охраняет очередь от них. На опубликованных видео видно, что на одной машине предполагаемого нарушителя разбито боковое зеркало, а самого мужчину облили бензином.

Видео потасовки на границе вызвало множество комментариев:

«Как это возможно, что делается с людьми?!»

«Позор нации».

«В следующий раз летят не только зеркала, будет разбито лицо и порезаны шины».

«Камень в лобовое, ездить будет невыгодно».

«Фотографируйте наглецов — героев надо знать в лицо».

«Координируйтесь, не сидите в машинах, вместе мы сможем сделать их бизнес нерентабельным».

«Скоро они пойдут в драку из-за денег, вы блокируете их заработок».

«Большая часть «влезунов» — из первого региона, большая часть тех, кто продает очереди, — из первого региона. Вы своим примером показываете, что остальные для вас пыль, вопрос: чего вы ждете, человеческого отношения? Ваше поведение на границе со стороны Польши — мне за нас стыдно, вы деретесь, давите людей, рассказываете сказки. Всем нелегко, стой как все, будь как человек».

«Никто не говорит о нормальных ребятах из первого региона, которые стоят, дежурят и помогают».

«Всем нормальным ребятам в первом регионе, которые честно стоят в очереди, респект!».

По информации Госпогранкомитета Беларуси, вечером 26 июля в Бресте стояла очередь из 300 автомобилей в сторону Польши. Накануне в чатах написали, что ждать придется 25 часов. Дорога домой тоже мучительная, но более быстрая: около 12−15 часов.

В пятницу вечером в очереди стояло всего 10 автобусов, хотя тем, кто ехал в пятницу утром или вечером, пришлось ждать 14 часов.

— В течение дня польская сторона очень старалась, работал дополнительный канал для автобусов, — сообщили путешественники.

Пассажиры также рассказывали, что водители автобусов, стоящих ближе к шлагбауму, разрешали подсаживаться. Стоило это 40 евро.

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