Блинкен предупредил Китай

Блинкен предупредил Китай3
- 27.07.2024, 20:27
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Гоcсекретарь США встретился с главой МИД КНР в Лаосе.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в субботу во время встречи с главой МИД Китая Ваном И предупредил их о мерах со стороны США в случае продолжения поддержки Пекином оборонно-промышленного комплекса РФ, сообщает Государственный департамент США.
«Секретарь вновь выразил серьезную обеспокоенность поддержкой КНР российской оборонно-промышленной базы и ясно дал понять, что если КНР не предпримет действий для устранения этой угрозы европейской безопасности, Соединенные Штаты продолжат принимать соответствующие меры для этого», - говорится в тексте релиза на сайте Госдепа.
Госсекретарь отметил важность поддержания мира и стабильности через Тайваньский пролив.
Блинкен выразил обеспокоенность дестабилизирующими действиями КНР в Южно-Китайском море и подтвердил поддержку США свободы судоходства и пролетов, а также мирного разрешения споров в соответствии с международным правом.
В свою очередь в Китае заявили о том, что продолжат оказывать содействие началу переговоров между Украиной и страной-агрессором РФ.
Об этом глава министерства иностранных дел КНР Вань И заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Лаосе.
«Он (Китай, - ред.) будет продолжать настойчиво убеждать и продвигать мирные переговоры», - сказал китайский дипломат.