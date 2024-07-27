CNN: Врач Байдена встречался со специалистом по болезни Паркинсона 27.07.2024, 20:50

Специалист посещал Белый дом за последний год не менее восьми раз.

В начале года состоялась встреча между специалистом Кевином Каннардом, который специализируется на болезни Паркинсона, и врачом главы США Кевином О’Коннором. Об этом говорится в журнале посещений Белого дома, передает CNN.

В целом администрацию президента Каннард посещал не менее 8 раз, начиная с июля 2023 года до конца марта 2024 года.

На фоне спекуляций относительно здоровья Джо Байдена врач Белого дома О'Коннор пошел на беспрецедентный шаг и опубликовал письмо, в котором объяснил детали визитов невролога. Там говорится, что Джо Байден встречался с Каннардом только в рамках ежегодного осмотра.

До пандемии и после нее Каннард регулярно проверял состояние здоровья сотрудников Белого дома, в частности президента.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что Байдена трижды посещал невропатолог за время его президентства. В то же время она отказалась объяснить, почему и кого именно Кеннард посещал в Белом доме восемь раз за последний год.

Жан-Пьер уточнила, что Байден никогда не лечился от болезни Паркинсона и не принимал лекарств от нее.

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