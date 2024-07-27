«Огонь пылал у нас под ногами, в башне был дым» 27.07.2024, 21:05

Как 28-летняя украинка командует Bradley и спасает жизни бойцов ВСУ.

Соединенные Штаты Америки отправили в Украину более 300 боевых машин пехоты M2A2 Bradley. Однако после более чем года интенсивных боевых действий многие из них пришлось разобрать на запчасти, чтобы отремонтировать другие. Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады опасаются, что вероятное переизбрание Дональда Трампа президентом США лишит их необходимых запчастей и боеприпасов. Об этом пишет Times.

Большинство российской бронетехники не может противостоять Bradley, на счету которых десятки уничтоженных российских аналогов. И все же украинские войска оттесняются назад на Донбассе. За последнюю неделю оккупационные войска продвинулись на 6 километров в направлении Покровска. Это последний город в Донецкой области перед границей с Днепропетровской, где когда-то проживало 60 тысяч человек.

Издание отмечает, что элитная 47-я бригада, оснащенная американскими танками Abrams, Bradley и артиллерией Paladin, продолжает работать во фланговом окружении, поскольку более шаткие украинские подразделения уступают и вынуждены отступать.

Штурмовые российские войска находятся всего в 20 км от Покровска, на расстоянии артиллерийского огня. Российские самолеты уже ежедневно бомбардируют город, сравнивая с землей школы и детские сады в густонаселенных районах, предполагая, что там дислоцируются украинские войска.

На линии фронта в Гродовке Bradley используются для проведения операций, пытаясь сдержать продвигающуюся вперед российскую пехоту. Они должны вести огонь и отъезжать, проводя в зоне поражения не более двух минут, иначе рискуют стать добычей.

Солдаты 47-й бригады рассказали журналистам, что российское наступление в этом районе началось чуть больше месяца назад, когда враг привлек сотни хорошо обученных операторов беспилотников и использовал новую частоту, которую не смогли заблокировать украинские средства глушения китайского производства.

Россияне прорвались вперед после того, как их беспилотники уничтожили транспортные средства вдоль украинских линий снабжения, пока 47-я бригада и соседние подразделения не осознали новую тактику и не смогли адаптировать свои системы радиоэлектронной борьбы к ней.

Как Bradley спасают жизни

Когда украинская пехота оказывается под угрозой окружения, Bradley вызывают для эвакуации бойцов. Броня машины оказалась более устойчивой к ударам беспилотников, чем у M1 Abrams, которые сейчас используются очень редко.

По словам 28-летней Дзвениславы Рымар, сержанта 2-го батальона 47-й механизированной бригады, даже когда машины выведены из строя, экипажи обычно выживают. Bradley спасли сотни, если не тысячи украинских жизней.

«Если бы не Bradley, нас бы здесь не было, это 100 процентов. Если бы мы были в машинах советского производства, нас бы уже давно не было», — сказал 39-летний «Лакин», водитель машины.

Bradley Дзвениславы подбили шесть раз: дважды беспилотниками «Ланцет», трижды беспилотниками FPV и один раз осколками минометной мины, которая подорвала реактивную броню машины.

Во время последнего штурма девушка получила контузию, осколки разорвали ей руку, а взрыв вызвал пожар в Bradley. Российский артиллерийский огонь простреливал местность вокруг, поэтому «Лакину» не оставалось ничего другого, как отъехать на 2 км вглубь территории, контролируемой Украиной, где они могли бы спастись от пламени. Однако у Дзвинки заклинило люк, и она не смогла выбраться.

«Огонь пылал у нас под ногами, в башне был дым. Наводчику перебило ногу, но он смог выбраться. Когда он открыл люк, туда попал воздух, и огонь начал гореть сильнее», — вспоминает девушка.

Oryx, нидерландский сайт разведки на основе открытых источников оборонной тематики насчитывает 93 поврежденных, уничтоженных или захваченных Bradley на сегодня.

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