Названа самая популярная модель на рынке новых авто в Европе 27.07.2024, 21:13

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Бюджетный автомобиль возглавил рейтинг продаж в 2024 году.

На рынке уже не впервые наблюдается противостояние самой дешевой модели Dacia от Renault с электрическим кроссовером Tesla Model Y. Однако в этот раз бюджетный автомобиль победил и возглавил рейтинг продаж.

По информации MotorsActu, в Европе бюджетник Dacia Sandero оказался самым популярным автомобилем на рынке новых машин с начала 2024 года. Продано 143 596 экземпляров.

В то же время электрокар Tesla Model Y, который ранее подбирался очень близко к лидеру, опустился на восьмое место. Рынок EV действительно сильно замедлился.

Разные по всем параметрам модели боролись в 2023 году за кошельки европейских покупателей в рейтингах продаж. Аудитория у этих автомобилей совершенно разная и совсем не пересекается. Дело как в потребительских качествах каждой машины, так и в стоимости. Цена Dacia Sandero начинается приблизительно с 10 000 евро.

В то время как Tesla Model Y стоит минимум 45 000 евро. Разница в цене – 4,5 раза! И, тем не менее, на европейском рынке эти две модели ранее были как никто близки в рейтингах продаж.

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