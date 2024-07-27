«У Лу вся голова была в крови» 4 27.07.2024, 21:29

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Открылись новые подробности загадочной истории в Молодечно.

Недавно издание Kraj.by писало о красивой истории в Молодечно, которая закончилась трагедией. Там в частном пруду поселилась нутрия, с которой все подружились, но потом животное якобы задушил и съел соседский лабрадор. Однако же, как выяснил тот же Kraj.by, все не так просто. Нутрия может оказаться живой, а лабрадор если и виноват, то не в убийстве.

Нутрия поселилась в частном пруду семейной пары Яна и Ольги рядом с их домом на улице Владислава Сырокомли около двух недель назад. Назвали ее Капибарой. В воскресенье, 21 июля, Капибара исчезла, пока хозяев не было дома. Родственники Яна и Ольги вечером этого дня видели, как с нутрией сражается соседская собака породы лабрадор.

Учитывая то, что после инцидента никаких следов нутрии не нашли, был сделан вывод: собака ее съела, а останки где-то спрятала.

В пятницу, 26 июля, Kraj.by поехал знакомиться с собакой и с ее хозяевами. Хозяев зовут Владимир и Леся. Они — муж и жена, растят сына Ваню, который в этом году пойдет в четвертый класс.

Подрастает в семье и дочка София. Девочка в сентябре станет первоклассницей.

При ближайшем знакомстве с собакой выяснилось, что ее зовут не Лулу, как ее изначально журналистам назвали, а просто Лу.

«Путаница происходит потому, что мы свою собаку часто громко зовем: «Лу! Лу!» Вот это и звучит как Лулу», — пояснили хозяева девочки-лабрадора.

И добавили:

«Лу, мы тебя реабилитируем».

Владимир рассказал, как лабрадор появилась в их семье.

«В окрестностях наших улиц эта собака появилась три года назад, в начале 2021-го, вспоминает Владимир. — Она просто бегала по улицам. Было видно, что совсем недавно у нее появились щенки, была кормящей мамой. Собаку стало жалко, и в марте мы ее приютили. В течение месяца искали хозяев. Давали объявления в социальные сети, сами просматривали в интернете информацию о пропавших в Молодечно собаках.

При этом заметили, что она не со щенячьего возраста бегает по улицам. Ела собачий сухой корм, значит, была приучена к нему. Понимала, что такое машина и как в нее залезать.

В итоге мы сдались. Оставили ее у себя. Назвали Лу. Отвезли к ветеринару, сделали необходимые прививки и стерилизовали».

По словам Владимира, Лу действительно любит убегать и бродить, где ей вздумается, но постоянно возвращается домой.

В тот день, в воскресенье, 21 июля, Владимир косил траву на своем придомовом участке и отпустил собаку гулять, чтобы не мешала работать. Соседский пруд при этом — всего в паре десятках метров.

«Лу прибежала вечером. Вся голова у нее была в крови, — вспоминает Владимир. — Я вытираю эту кровь, а она тряхнет головой — и снова становится окровавленной. Потом смотрю — у нее ухо ранено, и эта рана сильно кровоточила. Сначала даже хотели к ветеринару собаку везти, но потом обошлось».

Именно ранением уха Владимир и Леся объясняют кровь на морде Лу после инцидента с нутрией, но никак не тем, что она ее съела. Кровь на собаке, по версии ее хозяев, принадлежит самой собаке, а не нутрии.

«Лу действительно не любит крыс и мышей. Да она и кротов у нас всех извела, — рассказывает Владимир. — Лабрадор — охотничья порода. Мы эти привычки уже никак из нее не выбьем, даже если бы захотели. Но здесь важно то, что Лу свою добычу не ест. Она ее приносит нам, хозяевам, будто говорит: «Смотрите, как я служу». Мы даже нескольких ежиков выпустили, которых она притащила. Еж своими колючками всю пасть до крови ей расцарапает. Собаке больно, а она его все равно нам тащит. Вон, смотрите, опять, наверное, мышь учуяла».

Хозяева отмечают, что Лу готова дружить со всеми подряд. Вот и с кошкой Шейли у нее прекрасные отношения.

Так что же все-таки могло произойти между Лу и Капибарой в тот вечер на пруду?

У Владимира и Леси такая версия: было жарко, Лу обожает купаться, вот и бросилась в воду пруда. Там — нутрия. Животные сцепились. В схватке Капибара ранила Лу ухо. И пока собака потеряла от боли бдительность, нутрия успела сбежать. Этим и объясняется тот факт, что ее останки так и не удалось обнаружить.

«Поверьте, свою собаку мы кормим достаточно хорошо. Голодной она не бывает. Ей незачем съедать нутрию. А если бы все-таки она ее убила, то обязательно притащила бы мертвое животное нам, как она это делает с крысами, мышами и кротами», — высказал свою версию Владимир.

Версия звучит обоснованной. Как и любая другая, она имеет право на жизнь. И если все произошло на пруду именно так, то Маре, дочке Яна и Ольги, не нужно оплакивать Капибару. Возможно, нутрии удалось вырваться от Лу, укусив ее за ухо, она сбежала и теперь нашла себе какой-нибудь другой пруд.

Конечно, лучше всех могла бы описать подробности той неприятной встречи сама Лу. Но у нее ведь не спросишь.

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