Футбольная сборная Украины вырвала невероятную победу над Марокко на Олимпиаде 2 27.07.2024, 22:10

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Забив гол вдесятером на 8-й добавленной минуте.

Олимпийская сборная Украины по футболу, собранная из игроков не старше 23 года, на последних секундах вырвала победу над командой Марокко. Поединок 2-го тура в группе B на Играх-2024 завершился со счетом 2:1.

С первых минут на поле шла позиционная борьба в центре поля, где обе команды пытались завладеть контролем мяча. Несколько раз Украина огрызнулась опасными моментами, однако удачно сыграл марокканский голкипер.

На 22-й минуте Мартынюк вытянул на себя соперника, отдал на Брагару, тот роскошно раскачал защитника и выдал в центр на Криськва. Футболист «Шахтера» в касание с 11-метровой отметки открыл счет – 1:0.

Хлань на 30-1 минуте головой должен был делать счет 2:0, но великолепно сыграл вратарь.

Второй тайм начался с атак сборной Марокко. Африканцы пытались использовать высокий прессинг и бить по нашим воротам с любых позиций. Украина практически всем составом ушли в оборону, изредка убегая в контратаки.

Подопечные Руслана Ротаня стали все больше и большее допускать ошибок. Марокко доминировало и раз за разом создавала реальные угрозы воротам Фесюна.

На 63-й минуте случился острый момент. Вертикальная разрезающая передача нашла Суфьяна Рахими и нападающего «Аль-Айна» сбил Владимир Салюк. Арбитр из Гондураса Саид Мартинес сперва показал хавбеку «Черноморца» желтую карточку, но после подсказки VAR пересмотрел эпизод и удалил украинца.

Наказание точно исполнил все тот же Рахими.

Развязка наступила на 8-й добавленной минуте, когда после выхода в контратаку украинцы забили победный гол.

Украина U-23 – Марокко U-23 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 22 Крыськив, 1:1 – 64, пенальти Рахими, 2:1 – 90+8 Краснопир.

Украина U-23 – Фесюн, Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк (Сыч, 74), Хлань, Брагару (Очеретько, 65), Рубчинский, Михайленко (Федор, 78), Крыськив (Таловеров, 65), Сикан (Краснопир, 65).

Марокко U-23 – Мохамеди, Хакими, Букамир (Кешта, 74), Эль-Аззузи (Накаш, 87), Эль-Уахди, Бен-Сегир (Ахомаш, 87), Таргаллин, Эль-Ханнус, Ричардсон, Эззальзули, Рахими (Маухуб, 87).

Предупреждения: Сикан (34), Ричардсон (37), Хлань (52), Хакими (71), Рубчинский (72), Крупский (79), Ротань (81), Сыч (90).

Удаление: Салюк (63).

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