Улицы Гомеля затопило после сильного ливня

Улицы Гомеля затопило после сильного ливня1
- 27.07.2024, 22:19
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Машины буквально плавали по дорогам.
В Гомеле в субботу, 27 июля, прошел сильный ливень. В результате город затопило, а машины буквально плавали по дорогам. Вот как это выглядело.
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@iriskairishka264 После дождика в Гомеле 27 июля #дождь #гомель #самокат ♬ Детство - ЧАЙНЫЙ & Группа Покровский
@timoxa51mail #ливень #дождь #наводнение #потоп #гомель ♬ A La Conquete - Instrumental - Disiz.La.Peste
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@juliabadyukova Летний дождик☔ После жары и духоты,то что нужно.#гомель #беларусь🇧🇾 #дождь ♬ оригинальный звук - ME❤️YOU MUSIC
@inessamixx #мойлюбимыйгородгомель♥️ #беларусь🇧🇾 #пенсионер #лето #летнийдождь ♬ Прогноз погоды - NeoMaster Dj's
А так город выглядел перед ливнем.
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@v.e.s.na #гомель ♬ eminem - stan lofi (slowed + reverb)（剪辑版） - HaMidM