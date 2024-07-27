Улицы Гомеля затопило после сильного ливня 1 27.07.2024, 22:19

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Машины буквально плавали по дорогам.

В Гомеле в субботу, 27 июля, прошел сильный ливень. В результате город затопило, а машины буквально плавали по дорогам. Вот как это выглядело.

А так город выглядел перед ливнем.

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