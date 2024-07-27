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Улицы Гомеля затопило после сильного ливня

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  • 27.07.2024, 22:19
  • 1,406
Улицы Гомеля затопило после сильного ливня

Машины буквально плавали по дорогам.

В Гомеле в субботу, 27 июля, прошел сильный ливень. В результате город затопило, а машины буквально плавали по дорогам. Вот как это выглядело.

@timoxa51mail #ливень #дождь #наводнение #гомель ♬ Sonne Rammstein slowed - Eleni.ccp

@iriskairishka264 После дождика в Гомеле 27 июля #дождь #гомель #самокат ♬ Детство - ЧАЙНЫЙ & Группа Покровский

@timoxa51mail #ливень #дождь #наводнение #потоп #гомель ♬ A La Conquete - Instrumental - Disiz.La.Peste

@olga.ta_samaya #гомель #olgatasamaya ♬ оригинальный звук - olga.ta samaya♉️

@juliabadyukova Летний дождик☔ После жары и духоты,то что нужно.#гомель #беларусь🇧🇾 #дождь ♬ оригинальный звук - ME❤️YOU MUSIC

@inessamixx #мойлюбимыйгородгомель♥️ #беларусь🇧🇾 #пенсионер #лето #летнийдождь ♬ Прогноз погоды - NeoMaster Dj's

А так город выглядел перед ливнем.

@olya.in.canada #гомель #погода #гроза #дождь #беларусь #поездка #путешествие ♬ Шум Дождя и Звук Грозы - Звуки сна Окружающие Шумы & Шум Дождя и Звук Грозы & Расслабляющая медицина

@v.e.s.na #гомель ♬ eminem - stan lofi (slowed + reverb)（剪辑版） - HaMidM

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