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МИД Израиля заявил о приближающейся войне с «Хезболлой»

  • 27.07.2024, 22:25
  • 1,176
МИД Израиля заявил о приближающейся войне с «Хезболлой»

После ракетного удара по детской площадке на по Голанских высотах.

Израиль приближается к войне с Хесболлой. Об этом заявил глава МИД страны Исраэль Кац.

Министр сделал свое такое заявление сразу после ракетной атаки со стороны ливанской группировки по Голанским высотам. В результате атаки, по уточненным данным девять детей погибли, еще 30 получили ранения, в том числе 10 детей находятся в тяжелом состоянии.

«Мы приближаемся к моменту тотальной войны на севере против Хезболлы», — приводит слова главы МИД израильский новостной телеграм-канал N12chat.

Ранее сообщалось, что военизированная ливанская группировка Хезболла нанесла массированный ракетный удар по Голанским высотам. Одно из ракет упала на футбольное поле и находящуюся рядом детскую площадку. Здесь в момент падения ракеты находились дети.

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