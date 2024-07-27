Упражнение «пьяная обезьяна» помогает быстрее заснуть и улучшает сон 27.07.2024, 22:30

Как правильно его выполнять?

Если у вас возникают затруднения с засыпанием, есть один секрет, который решит вашу проблему. Один из самых свежих трендов перед сном, которым делятся люди в соцсетях, – это упражнение «пьяная обезьяна», помогающая заснуть быстрее.

Издание eatthis.com раскрывает секреты этой новинки. По словам нейробиолога Дорси Стендиша, «пьяная обезьяна» является легким упражнением, направленным на улучшение кровообращения к конечностям.

Джейк Кроссман, управляющий партнер USA Medical опубликовал упражнение на странице USA Medical в TikTok. Видео стало популярным и набрало более 58 тысяч симпатий. Джейк рассказывает, что делает ее примерно минуту перед сном и теперь спит каждую ночь лучше.

Вы принимаете широкую стойку, затем перемещаете свой вес из стороны в сторону, сохраняя бедра свободными. Затем добавьте к этому полное вращение плеч. Я знаю, что это выглядит бессмысленно. Делайте это в течение минуты, а затем ускоряйте темп. А если серьезно, то через минуту вы почувствуете это в плечах и бедрах. Это больно, но я обещаю, вы спать лучше».

Один пользователь откликнулся на видео и написал: «Я заснул так прошлой ночью, потому что в последнее время у меня с этим проблемы. А я люблю танцевать... Это правда действует, спасибо!»

Как упражнение «пьяная обезьяна» помогает лучше спать?

Хотя люди утверждают, что эта техника перед сном действительно улучшает гигиену сна, нет никаких научных исследований, которые связывали бы ее с лучшим качеством сна или более быстрым засыпанием. Однако Стендиш отмечает: «Существуют доказательства того, что мягкие, осознанные движения, такие как растяжка или йога, могут принести эти преимущества. Могут снять напряжение и скованность, способствовать здоровому кровотоку и успокоить нервную систему, чтобы подготовиться ко сну. Итак, если практика «пьяной обезьяны» вам не подходит, вы также можете попробовать растяжку или йогу, чтобы хорошо выспаться.

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