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«Это может отогнать россиян за Урал»

  • 28.07.2024, 1:55
«Это может отогнать россиян за Урал»

Полковник ВСУ прокомментировал план Дональда Трампа.

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео изложил свое видение мирного плана Дональда Трампа по Украине. Интересным пунктом является создание программы ленд-лиза на 500 миллиардов долларов.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для «24 Канала» подчеркнул, что возможный ленд-лиз на такую сумму решит большинство проблем Украины.

Полковник запаса отметил, что ленд-лиз предусматривает передачу именно вооружения, то есть того оружия, которое уже лежит на складах и будет восстанавливаться.

«Только ленд-лиз на полтриллиона долларов отгонит Россию за Урал», – подчеркнул Свитан.

Он добавил, что ленд-лиз на полтриллиона долларов решит 99% проблем, которые есть у Украины. Еще одним серьезным посылом является демилитаризация Крыма, которая предлагается Помпео.

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