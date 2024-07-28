«Это может отогнать россиян за Урал»
- 28.07.2024, 1:55
Полковник ВСУ прокомментировал план Дональда Трампа.
Бывший государственный секретарь США Майк Помпео изложил свое видение мирного плана Дональда Трампа по Украине. Интересным пунктом является создание программы ленд-лиза на 500 миллиардов долларов.
Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для «24 Канала» подчеркнул, что возможный ленд-лиз на такую сумму решит большинство проблем Украины.
Полковник запаса отметил, что ленд-лиз предусматривает передачу именно вооружения, то есть того оружия, которое уже лежит на складах и будет восстанавливаться.
«Только ленд-лиз на полтриллиона долларов отгонит Россию за Урал», – подчеркнул Свитан.
Он добавил, что ленд-лиз на полтриллиона долларов решит 99% проблем, которые есть у Украины. Еще одним серьезным посылом является демилитаризация Крыма, которая предлагается Помпео.