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Стало известно, кто может стать кандидатом в вице-президенты Камалы Харрис

  • 28.07.2024, 3:55
Стало известно, кто может стать кандидатом в вице-президенты Камалы Харрис

Опубликован шорт-лист.

Вице-президент США Камала Харрис сосредоточилась на трех претендентах, кто потенциально может стать кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, Харрис рассматривает широкий круг кандидатом на пост вице-президента США от демократов. Однако люди, знакомые с процессом, говорят, что короткий список претендентов уже сформирован.

Он включает трех избранных должностных лиц, которые пользуются популярностью по всей стране. В список вошли:

сенатор штата Аризона Марк Келли;

губернатор Пенсильвании Джош Шапиро;

губернатор Минессоты Тим Уолц.

В то же время, представитель кампании Харрис Кевин Муньос сообщил, что вице-президент уже дала указание своей команде начать процесс проверки потенциальных кандидатов на пост вице-президента.

Ожидается, что Харрис сделает выбор к 7 августа, чтобы соответствовать плану партии по фактическому выдвижению списка кандидатов к этой дате.

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