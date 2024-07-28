Стало известно, кто может стать кандидатом в вице-президенты Камалы Харрис
- 28.07.2024, 3:55
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Вице-президент США Камала Харрис сосредоточилась на трех претендентах, кто потенциально может стать кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как пишет издание, Харрис рассматривает широкий круг кандидатом на пост вице-президента США от демократов. Однако люди, знакомые с процессом, говорят, что короткий список претендентов уже сформирован.
Он включает трех избранных должностных лиц, которые пользуются популярностью по всей стране. В список вошли:
сенатор штата Аризона Марк Келли;
губернатор Пенсильвании Джош Шапиро;
губернатор Минессоты Тим Уолц.
В то же время, представитель кампании Харрис Кевин Муньос сообщил, что вице-президент уже дала указание своей команде начать процесс проверки потенциальных кандидатов на пост вице-президента.
Ожидается, что Харрис сделает выбор к 7 августа, чтобы соответствовать плану партии по фактическому выдвижению списка кандидатов к этой дате.