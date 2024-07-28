Танкисты ВСУ в охваченном огнем танке вели бой возле Часового Яра 28.07.2024, 4:55

Украинские бойцы выполнили свою задачу.

В районе Часового Яра в Донецкой области украинские танкисты вели бой в охваченном огнем танке. «Прилет» по ним произошел, как только они выехали на задание. Далее их еще атаковали несколько FPV-дронов, и танк загорелся, но это не помешало бойцам выполнить свою задачу. Об этой истории они рассказали на странице 41 ОМбр.

Командир взвода Евгений рассказывает, что получили задание выбить вражескую пехоту из дома, где они разместились. Но они еще не успели выехать, как их атаковали ударные дроны.

«Мы начали обсуждать, как это сделать безопасно для экипажа и вернуться живыми. Но только мы успели выехать, как за нами уже был прилет. насчитал 6 штук и после не считал. Я спрашиваю командира роты по рации: «Это по нам был прилет?» Он отвечает: «Да». Мы только начали движение, а они уже начали нас обстреливать», — рассказал командир взвода Евгений.

Он говорит, что после ударов танк занялся, а во время движения люк все время открывался, и он должен был его постоянно закрывать. Командир взвода рассказывает, что пока они доехали до нужного места, «уже разгорелось нормально», но они не обращали внимания на то, что они горели.

«Мне была поставлена задача. Надо было помочь пехоте, потому что ей трудно без танка. Смысла возвращаться назад не было, потому что пока бы мы разворачивались, они бы нас просто «разобрали». Ну и мы пошли вперед. Надо было просто «разобрать» то здание», — рассказал Евгений.

Все это время танк «вел» с воздуха командир роты, за что экипаж ему очень благодарен. Из-за того, что люк раз за разом открывался, пламя начало залетать внутрь танка. Один из бойцов начал заслонять его собой, чтобы оно не досталось боеприпасам.

«Главное — никогда не кипишевать в экипаже. Если кто-то в экипаже «закипишивает», то это уже не экипаж», — говорит механик танка Василий.

Далее Евгений, начал выбрасывать из танка все, что успело заняться. Он признается, в тот момент боли не чувствовал. Далее он занялся сам, и его начали тушить товарищи.

«Командир пострадал, обжегся, но вывел нас. Мы не жалеем, мы свою задачу выполнили. Спасибо нашему ротному, потому что он меня как слепого кротенка вывел. С одной стороны нас "кроют" — пыль, с другой наводчик стреляет — тоже пыль. Не было видно куда ехать. Из-за того, что танк горел, он видел нас и выводил, потому что он бы просто так нас не увидел в лесу», — рассказывает механик Василий.

По словам Евгения, Василий «водитель от Бога, танкист с огромным опытом».

«Он шел на седьмой передаче, температура была 130 градусов, выжимали из танка все возможное», — рассказал Евгений.

Бойцы отработали по оккупантам и смогли выбраться из танка. Сейчас они продолжают нести службу в 41 ОМБр.

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