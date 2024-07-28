«Отряды Путина» шокировали советом для американцев
- 28.07.2024, 5:55
Посоветовали «выбирать царя».
Пожилые фанатки диктатора Владимира Путина из так называемых «Отрядов Путина» обратились к США с «дружеским советом».
В новом видео бабушки Путина заявили, что Америку «спасет только монархия».
«Мы посоветовались между собой, поговорили и решили дать совет американцам. Америка, вас спасет только монархия. Выбирайте себе царя, сбрасывайте президентов и начинайте строить новую жизнь. Ну, не созрели вы до настоящей демократии, запутали весь мир своими долларами. Что вы только творите? Это невыносимо, невыносимо», - заявили фанатки Путина.