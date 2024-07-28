Россия перебрасывает танки Т-90М в Санкт-Петербург

Об этом сообщили в Telegram-канале «Атеш» – военного и партизанского движения, созданного украинцами и крымскими татарами. Партизаны зафиксировали передвижение колонны вражеской техники по Финляндскому железнодорожному мосту.

«Номера грузовых платформ продолжаем отслеживать в режиме онлайн вместе с ВСУ. Очередная партия российской бронетехники вскоре вновь окажется грудой ржавого металлолома как это было и раньше», – сказано в сообщении.

В Сертолово находится танковый полигон, расположенный примерно в 1300 км от линии фронта. В этом населенном пункте под Санкт-Петербургом базируется воинская часть №71717. Она является учебным центром, где проходят подготовку солдаты РФ, которые затем проходят службу в танковых и мотострелковых войсках.

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