Россия перебрасывает танки Т-90М в Санкт-Петербург
- 28.07.2024, 8:25
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Названа причина.
Страна-агрессор Россия перебросила десятки танков Т-90М «Прорыв» с полигона Сертолово в Санкт-Петербург. Враг перевозил бронетехнику среди бела дня, чтобы как можно быстрее доставить ее на фронт в Украину. Это свидетельствует о значительных потерях войск РФ, которые она спешит восстановить за счет резервов.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Атеш» – военного и партизанского движения, созданного украинцами и крымскими татарами. Партизаны зафиксировали передвижение колонны вражеской техники по Финляндскому железнодорожному мосту.
«Номера грузовых платформ продолжаем отслеживать в режиме онлайн вместе с ВСУ. Очередная партия российской бронетехники вскоре вновь окажется грудой ржавого металлолома как это было и раньше», – сказано в сообщении.
В Сертолово находится танковый полигон, расположенный примерно в 1300 км от линии фронта. В этом населенном пункте под Санкт-Петербургом базируется воинская часть №71717. Она является учебным центром, где проходят подготовку солдаты РФ, которые затем проходят службу в танковых и мотострелковых войсках.