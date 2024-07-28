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Запасы «величия» у России явно иссякли

  • Александр Невзоров
  • 28.07.2024, 8:28
  • 1,666
Запасы «величия» у России явно иссякли
Александр Невзоров

Остин потрепал Белоусова по намоленой щечке.

Однако!

Запасы величия у России явно иссякли.

Услышав о подготовке «тайной операции ГУР Украины», министр обороны РФ рванул названивать в США и скулить в жилетку американского министра с просьбой «не допустить», «запретить» и «помиловать».

Да и вообще - «этого» не делать.

Если счистить риторическую шелуху с события, которое уже известно всему миру - то мое изложение предельно точно и корректно.

Россия просит США защитить ее от разгула ГУР и «подлого удара».

Истеричный звонок Белоусова Остину никак иначе трактовать невозможно.

Американец сделал вид, что «страшно удивлен», «разумеется, не в курсе»… но пообещал лично уговорить Буданова так глобально не шалить.

Потом Остин потрепал Белоусова по намоленой щечке и дал ценный совет, который в переводе с американского означает: «не с#сы, малыш».

Удивительно то, что Белоусов за помощью позвонил Остину, а не Матроне Московской, несмотря на то, что связисты МО РФ уже установили с духом чокнутой старушки устойчивую телефонную связь.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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