Валаамский «узник»: Путин держал Лукашенко на острове два дня 28.07.2024, 8:40

Подробности переговоров скрываются.

Поздно вечером в субботу, 26 июля, телеграм-канал пресс-службы Лукашенко сообщил о том, что диктатор вернулся в Минск. Почти двое суток узурпатор был на острове Валаам, где встречался с Владимиром Путиным. Подробности их переговоров неизвестны.

Как передает БелТА, диктаторы общались в закрытом формате.

Пресс-служба Лукашенко сообщала, что в пятницу он долго общался с Путиным «один на один».

— Пока без подробностей, — отмечают пропагандисты.

Не раскрыла детали переговоров и пресс-служба Владимира Путина.

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