Валаамский «узник»: Путин держал Лукашенко на острове два дня
- 28.07.2024, 8:40
Подробности переговоров скрываются.
Поздно вечером в субботу, 26 июля, телеграм-канал пресс-службы Лукашенко сообщил о том, что диктатор вернулся в Минск. Почти двое суток узурпатор был на острове Валаам, где встречался с Владимиром Путиным. Подробности их переговоров неизвестны.
Как передает БелТА, диктаторы общались в закрытом формате.
Пресс-служба Лукашенко сообщала, что в пятницу он долго общался с Путиным «один на один».
— Пока без подробностей, — отмечают пропагандисты.
Не раскрыла детали переговоров и пресс-служба Владимира Путина.