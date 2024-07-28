В экономике Беларуси — подозрительный скачок «лишних» денег 28.07.2024, 8:50

Ранее Нацбанк предупреждал, что может включить печатный станок.

Экономика Беларуси продолжает наполняться деньгами, если судить о статистике по широкой денежной массе, отмечают эксперты проекта «Вашы грошы».

Речь идет о средствах населения и предприятий на счетах в банках, а также наличных деньгах в обращении. Аналитики рассказывают, с чем может быть связано появление в обращении «лишних» средств.

Напомним, ранее Нацбанк допускал, что в 2024 году придется включать печатный станок и «заливать» экономику деньгами, чтобы поддержать рубль.

По данным Нацбанка, широкая денежная масса (ШДМ) за год увеличилась на 20,1% — с 67 млрд рублей в июле 2023-го до 80,5 млрд рублей на начало нынешнего месяца.

«Но особенно заметен рост в части срочных рублевых вкладов, которые за год выросли на 44% — с 13,1 млрд до 19 млрд рублей. Есть еще несколько важных моментов, — отмечают эксперты проекта «Вашы грошы». — Во-первых, резкий рост наличных в экономике — за год их объем увеличился на четверть с 8,6 млрд до 10,7 млрд рублей».

Аналитики также обращают внимание на то, что за год на 21% увеличились средства на текущих счета юридических и физических лиц.

«По сути резкий рост наличных и средств на текущих счетах является увеличением объема так называемых «быстрых денег» в экономике, которые в настоящий момент разогревают потребительский спрос и помогают экономике расти, — указывают аналитики. — С другой стороны, это риск — средства с текущих счетов могут слишком резко вылиться на валютный рынок или в сферу торговли, что приведет к скачку инфляции и курсов иностранных валют».

Во-вторых, снижается валютизация экономики, указывают аналитики.

«Рост депозитов в иностранной валюте, переведенных для подсчета ШДМ в белорусские рубли, составил 10%. Отчасти это является следствием изменения курса беларуского рубля. Но в целом валюты в белорусской экономике за год стало больше на 5,2%. При этом белорусских рублей за это же время стало больше на 29,5%», — отмечают эксперты.

Они отмечают, что «иностранная валюта в белорусской экономике представляет собой набор противоречивых тенденций: за год срочные валютные депозиты населения сократились на 582 млн долларов, но у юрлиц, напротив, выросли на 514 млн долларов».

«Средства на текущих валютных счетах белорусских физлиц увеличились на 457 млн долларов, а у юрлиц выросли на 129 млн долларов, — обращают внимание эксперты. — Сотканная из проблем и противоречий беларуская широкая денежная масса становится все более ликвидной. Как следствие, в экономике нарастает инфляционное давление. Валюты в экономике при этом по-прежнему много, что сохраняет риски влияние курса на эффективность экономической политики».

Какие угрозы видит Нацбанк из-за притока наличных

Первый заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц в январе рассказал о рисках, которые существуют для сбалансированности экономики в 2024 году. Основной из них — рост денежного предложения на рынке, в первую очередь из-за повышенного спроса населения и бизнеса на кредиты.

«За 2023 год прирост средней широкой денежной массы составил 28,1%, в том числе прирост средней рублевой денежной массы — 35,4%, — отмечал Сергей Калечиц. — Фактическая динамика показателей денежного предложения существенно опередила прирост ключевых макроэкономических показателей в реальном выражении. Сохранение на протяжении длительного времени подобного отклонения, как показывает практика, неизбежно приводит к накоплению макроэкономических дисбалансов».

Представитель Нацбанка объяснил, какими проблемами грозит такая ситуация: «В будущем они могут проявиться через усиление давления на валютный рынок и курс белорусского рубля, повышенный спрос на потребительском рынке, раскручивание инфляционно-девальвационной спирали, ухудшение показателей устойчивости банковского сектора».

Ранее Нацбанк допустил, что в 2024 году придется включать печатный станок и «заливать» экономику деньгами, чтобы поддержать рубль.

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